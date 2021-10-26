Авто из США в наличии в Украине: Что по чем?

Хотите купить машину из Америки без риска и ожиданий? Которая уже доставлена, растаможена и находится в Украине. Компания Atlantic Express опубликовала список б/у авто из США доступных в наличии в Украине.

В статье указаны цены на все машины в наличии. Стоимость аналогов под заказ будет ниже на 30-40%.

HONDA ACCORD 2015 года

Стоимость: $13 800 | Пробег: 175 648 км

Honda Accord 2015 года - довольно спортивный по меркам класса автомобиль, и расход топлива у него неплохой. Оснащается 2,4-литровым четырехцилиндровым двигателем, который выдает 185 лошадиных сил. Автомобиль в безупречном состоянии и не требует расходов на обслуживание и ремонт.

MAZDA 3 2014 года

Стоимость: $11 700 | Пробег: 61 000 км

Mazda3 обладает спортивной управляемостью, четким рулевым управлением и мощными тормозами. Расход топлива при этом выдающийся по стандартам класса - 8.1 / 6.0 литров на 100 км пути в городе / на шоссе. Mazda3 2014 года оснащена 155-сильным четырехцилиндровым двигателем и шестиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

MINI COOPER 2012 года

Стоимость: $12 000 | Пробег: 104 522 км

Mini Cooper невероятно маневрен и увлекателен, ему удается сочетать атлетическую управляемость и невысокий расход топлива. Mini Cooper 2012 года оснащен четырехцилиндровым 1.6-литровым двигателем, который обеспечивает достаточную мощность. Кроме того, у Mini Cooper качественный салон со стильными материалами и элементами ретро. Более чем достаточно места для головы и ног на передних сиденьях.

CHEVROLET TRACKER 2017 года

Стоимость: $13 400 | Пробег: 36 900 км

Компактный кроссовер Chevrolet Tracker (или Trax, как его называют на Западе) может похвастаться отличной маневренностью, высокими показателями безопасности и множеством функций. Chevy Tracker 2017 года оснащен 138-сильным четырехцилиндровым двигателем с турбонаддувом и механической коробкой передач. Полный привод входит в стандартную комплектацию.

FORD FUSION 2016 года

Цена: $12 900 | Пробег: 97 500 км

Атлетичная управляемость и мощный 2.5-литровый двигатель Ford Fusion 2016 года дают ему преимущество над конкурентами. В его салоне отличные материалы и много места на передних сиденьях, а также в багажном отделении. Для автомобиля среднего размера Fusion обладает удивительной маневренностью, четким прохождением поворотов и точным рулевым управлением.

FORD FOCUS 2015 года

Цена: $8 500 | Пробег: 123 838 км

Ford Focus 2015 года - достойный подержанный компактный автомобиль. У этого Ford удобный салон и впечатляющие характеристики. Комплектуется бензиновым 2.0-литровым двигателем и автоматической трансмиссией. Как и все остальные авто в этом списке, Focus куплен компанией Atlantic Express в США, полностью проверен и обслужен.

FORD FOCUS SE 2013 года

Цена: $9 200 | Пробег: 195 000 км

Focus 2015 года в улучшенной комплектации SE, с самым широким набором функций в линейке, включая люк на крыше, автоматический климат-контроль, сиденья с подогревом и несколько дополнительных функций безопасности. Это достойный

подержанный компактный автомобиль с удобным салоном и впечатляющими характеристиками. Тем, кто хочет получить удовольствие от вождения, понравится Focus. Это один из самых маневренных компактных автомобилей на рынке с отзывчивым рулевым управлением и мощными тормозами.

VOLKSWAGEN JETTA 2012 года

Цена: $10 500 | Пробег: 226 000 км

Volkswagen Jetta 2012 года отличается хорошей управляемостью, приятным дизайном интерьера и очень вместительным багажником. Комплектуется передним приводом и автоматической коробкой передач. В этой комплектации Jetta предлагается с круиз-контролем, подогревом передних сидений, кожаной отделкой, иммобилайзером, мультимедийным экраном.

FORD FIESTA SE 2016 года

Стоимость: $10 500 | Пробег: 100 000 км

Ford Fiesta 2016 года - хороший малолитражный автомобиль для тех, кто хочет получить удовольствие от вождения с ограниченным бюджетом. Он предлагает маневренную управляемость и достаточно мощный двигатель. Материалы салона высококлассные, а имеющаяся информационно-развлекательная система SYNC 3 проста в использовании. Ford Fiesta в комплектации SE имеет несколько удобных функций, которые понадобятся большинству покупателей, включая круиз-контроль, электрические стеклоподъемники и автоматические фары.

FORD FOCUS SE PLUS 2016 года

Стоимость: $11 400 | Пробег: 121 000 км

Ford Focus 2016 предлагает сбалансированную управляемость и высокую производительность двигателя. У него высококлассный салон с достаточным простором в области ног и головы. Focus - один из самых спортивных автомобилей в своем классе. Его подвеска и быстрое рулевое управление делают Focus маневренным и увлекательным в управлении, но при этом он остается комфортным на неровных дорогах. Оснащен четырехцилиндровым двигателем мощностью 160 лошадиных сил.