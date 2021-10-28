Финансовые новости
- |
- 28.10.21
- |
- 15:10
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
4 профессии, которые позволяют работать дома
14:13 28.10.2021 |
Удаленная работа - это удобный способ планировать свое время, уделять внимание себе и дому. Обычно этот вариант выбирают студенты, мамы в декрете и те, кто стремится к освоению новых методов заработка. Традиционная работа дома предполагает использование интернета и ноутбука, однако существуют разные вакансии на сервисе OLX Работа.
Швея
Фриланс может касаться и физического труда. Сегодня достаточно популярны варианты для пошива одежды, постельного белья или покрывал. Такая работа на дому в основном опирается на проекты. Например, сотрудник может работать в удобное для него время, а главное - сдать готовое изделие вовремя.
Причем многие работодатели даже настроены на обучение сотрудников. Поэтому при наличии желания трудиться и небольшого запаса терпения вполне можно зарабатывать из дома таким образом.
Дропшиппинг
Система поставок от продавца сразу клиенту возможна после заключения дропшиппингового соглашения. Суть работы заключается в следующем алгоритме:
- Физическое лицо или магазин выставляет товары на своих каналах.
- Устанавливают самостоятельно цену (но не меньше тех, что указаны в первом магазине).
- Принимают заказы у своих клиентов.
- Оформляют заказ менеджеру магазина-партнера.
Фактически заработок такого продавца - разница между собственной наценкой и стоимостью в магазине.
Менеджер по продажам
В каждой компании на этой вакансии могут быть свои особенности. В основном есть несколько вариантов:
Таким образом этот человек в основном связан с коммуникацией. Поэтому перед началом работы ему придется запомнить много информации.
Оператор call-центра
Этот человек в основном принимает заказы, если предприятие коммерческое. Сотрудников могут нанимать для работы на горячей линии. Так что здесь тоже придется изучить особенности компании и сдать небольшой экзамен перед началом официальной работы.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Битва за Киев или Зеленский против Кличко: Что предусматривает новый закон о столице
ТОП-НОВОСТИ
|Комаровский и Гордон в помощь. Как Ахметов дразнит президента Разумковым
|Турчинов призвал украинцев приобщился к сбору средств на залог для генерала Павловского
|Кабмин ухудшил прогноз роста ВВП Украины в 2021 с 4% до 3,5%
|Обострение на Донбассе: Что происходит в Старомарьевке и чего ждать дальше
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Авто из США в наличии в Украине: Что по чем?
|Аксессуары для зимнего мужского образа — тренды сезона
|В центре Киева открылся уникальный шоурум «Дім брендів»
|Когда покупать и продавать Биткоин?
|Аппликатор Ляпко – как быстро забыть о боли
|Международная выставка вина, алкогольной продукции и пива WINE&SPIRITS UKRAINE
Это интересно
|Adobe представила веб-версии Photoshop и Illustrator с ограниченными возможностями
|Samsung открыла доступ к операционной системе Tizen OS сторонним производителям телевизоров
|Учёные придумали, как уменьшить размеры оптических квантовых процессоров
|Миллиардер Безос строит орбитальную станцию
|Sony представила Xperia PRO-I — первый в мире смартфон с 1-дюймовым датчиком камеры
|Tesla стала первым автопроизводителем с величиной капитализации более $1 трлн
|Электрокар впервые возглавил рейтинг самых популярных автомобилей в Европе