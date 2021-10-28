4 профессии, которые позволяют работать дома

Удаленная работа - это удобный способ планировать свое время, уделять внимание себе и дому. Обычно этот вариант выбирают студенты, мамы в декрете и те, кто стремится к освоению новых методов заработка. Традиционная работа дома предполагает использование интернета и ноутбука, однако существуют разные вакансии на сервисе OLX Работа.

Швея

Фриланс может касаться и физического труда. Сегодня достаточно популярны варианты для пошива одежды, постельного белья или покрывал. Такая работа на дому в основном опирается на проекты. Например, сотрудник может работать в удобное для него время, а главное - сдать готовое изделие вовремя.

Причем многие работодатели даже настроены на обучение сотрудников. Поэтому при наличии желания трудиться и небольшого запаса терпения вполне можно зарабатывать из дома таким образом.

Дропшиппинг

Система поставок от продавца сразу клиенту возможна после заключения дропшиппингового соглашения. Суть работы заключается в следующем алгоритме:

Физическое лицо или магазин выставляет товары на своих каналах. Устанавливают самостоятельно цену (но не меньше тех, что указаны в первом магазине). Принимают заказы у своих клиентов. Оформляют заказ менеджеру магазина-партнера.

Фактически заработок такого продавца - разница между собственной наценкой и стоимостью в магазине.

Менеджер по продажам

В каждой компании на этой вакансии могут быть свои особенности. В основном есть несколько вариантов:

общаться с клиентами для подтверждения или уточнения заказа;

сообщать клиентам о накопившихся бонусах - ремаркетинг.

Таким образом этот человек в основном связан с коммуникацией. Поэтому перед началом работы ему придется запомнить много информации.

Оператор call-центра

Этот человек в основном принимает заказы, если предприятие коммерческое. Сотрудников могут нанимать для работы на горячей линии. Так что здесь тоже придется изучить особенности компании и сдать небольшой экзамен перед началом официальной работы.