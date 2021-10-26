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Аксессуары для зимнего мужского образа — тренды сезона
13:24 25.10.2021 |
Лаконичность и комфорт стали определяющими чертами современной моды: на смену вычурным образам, принтам, ярким кричащим цветам пришли спортивный стиль, унисекс и оверсайз. Коснулись эти тенденции и без того минималистичной мужской моды - это заметно буквально каждой детали, от верхней одежды до аксессуаров. Именно поэтому удачной идеей будет выбирать шапки мужские в магазинах спортивной одежды - таких, как megasport.ua
Какие мужские шапки сейчас популярны
Чтоб было тепло, удобно, чтоб ничего не мешало - именно такие требования зачастую предъявляют к шапкам мужчины (да и к одежде в целом). Возможно, именно поэтому такую популярность получили:
Часто в дополнение к головным уборам приобретают вязаный шарф или баф в цвет: это не только делает образ более целостным, а еще помогает эффективнее защититься от переохлаждения.
Одежда и аксессуары известных спортивных брендов выполняется из специальных материалов, которые минимизируют теплопотери, обладают небольшим весом и приятной текстурой, не раздражающей кожу. Найти такие вещи можно в специализированных спортивных магазинах- обычных или онлайн (таких, как megasport.ua).
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