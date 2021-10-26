Аксессуары для зимнего мужского образа — тренды сезона

Лаконичность и комфорт стали определяющими чертами современной моды: на смену вычурным образам, принтам, ярким кричащим цветам пришли спортивный стиль, унисекс и оверсайз. Коснулись эти тенденции и без того минималистичной мужской моды - это заметно буквально каждой детали, от верхней одежды до аксессуаров. Именно поэтому удачной идеей будет выбирать шапки мужские в магазинах спортивной одежды - таких, как megasport.ua

Какие мужские шапки сейчас популярны

Чтоб было тепло, удобно, чтоб ничего не мешало - именно такие требования зачастую предъявляют к шапкам мужчины (да и к одежде в целом). Возможно, именно поэтому такую популярность получили:

Трикотажные спортивные шапки. Удобный, простой фасон, подходящий для ношения как в повседневной жизни, так и во время тренировок на свежем воздухе. Достаточная глубина позволяет им не сползать, не подскакивать во время интенсивного движения.

Вязаные бини. Простой, но очень удобный, «уютный» фасон, который будет отлично смотреться и с одеждой в классическом стиле, и со спортивным костюмом. Модели отличаются разным типом вязки, толщиной нити, узором, цветом, наличием/отсутствием помпона, так что можно подобрать вариант для разных стилей, модных образов.

Балаклавы. К шапкам их можно отнести разве что номинально, однако популярность этого головного убора нельзя отрицать. Они надежно защищают лицо от ветра и холода, а потому незаменимы во время выхода на улицу в морозные дни.

Часто в дополнение к головным уборам приобретают вязаный шарф или баф в цвет: это не только делает образ более целостным, а еще помогает эффективнее защититься от переохлаждения.

Одежда и аксессуары известных спортивных брендов выполняется из специальных материалов, которые минимизируют теплопотери, обладают небольшим весом и приятной текстурой, не раздражающей кожу. Найти такие вещи можно в специализированных спортивных магазинах- обычных или онлайн (таких, как megasport.ua).