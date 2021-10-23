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В центре Киева открылся уникальный шоурум «Дім брендів»
08:45 23.10.2021 |
В самом сердце Киева, на улице Льва Толстого 8а открылся мультибрендовый шоурум «Дім Брендів».
В шоуруме представлены различные коллекции украинских брендов. У покупателей появилась возможность окунуться в мир моды, красоты и стиля, а у дизайнеров представить свои коллекции и найти новых поклонников своего бренда.
Шоурум собрал различные изделия по стилю, фактуре и возрастному критерию. Есть и ежедневные casual блузы и юбки, костюмы, вечерние платья и верхняя одежда.
Также представлены различные аксессуары которыми модницы смогут эффектно дополнить свой образ.
Зал шоурума светлый и просторный, любительницы шоппинга смогут рассмотреть себя и подруг в великолепные большие зеркала, а персонал приготовит чашечку ароматного чая со сладостями, чтобы клиенты смогли передохнуть после примерки нарядов.
Ассортимент и представленные бренды можно посмотреть на Instagram-странице «Дім Брендів». Каждый день представлены новые коллекции и модели одежды.
Владелица шоурума девушка с прекрасным вкусом Марина Харетончук, которая занимается выбором одежды от украинских дизайнеров рассказала Open4business: «В моем шоуруме есть очень много крутых и эксклюзивных вещей известных украинских брендов, которые не представлены больше нигде в Киеве. Эти вещи влюбили в себя с первой коллекции, а с каждым новым лукбуком можно найти модели, которые ну очень захочется купить. Ассортимент постоянно обновляется, а самые стильные вещи мы сразу же публикуем на своей странице в Instagram. Мы открыты как для покупателей, так и для украинских дизайнеров, которые хотят представить свои коллекции в нашем стильном шоуруме премиум класса. Приходите наши двери всегда открыты!».
Стоит отметить, что шоурум находится недалеко от метро Льва Толстого в самом центре Киева, по улице Льва Толстого 8а , время работы с 11 до 20 ежедневно.
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