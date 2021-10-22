Когда покупать и продавать Биткоин?

Когда курс биткоина был в бычьем тренде, большинство трейдеров не могли оторвать глаз от графика. Когда продавать биткоин? Когда покупать? Почему так трудно определить, когда наступает подходящее время для продажи?

Трейдерам, которые ждали более 3 лет после исторического бычьего роста в 2017 году, возможно, пришлось нелегко. Другие, купившие BTC на минимуме, ждали пика чуть более 6 месяцев.

Вероятно, в вашей голове закодировано определенное значение, к которому будет стремиться цена биткоина. На эту идею сильно влияют цифры, которые вы видите на графиках и в рассказах "криптовалютных авторитетов", например, в Twitter.

Если биткоин достиг определенной стоимости, которую кто-то определил с помощью широко обсуждаемого технического анализа, это не обязательно означает, что она будет держаться в течение следующих нескольких недель. Выявленные тенденции или закономерности действуют постоянно. По пути обычно есть несколько значимых якорей, на которых можно основывать свои прогнозы. К ним относятся предложение, волатильность и 200-дневная скользящая средняя. Кроме того, аналитики предсказывают кратковременную коррекцию перед продолжением роста.

В своих прогнозах некоторые авторитетные аналитики убеждают трейдеров подождать, прежде чем инвестировать, поскольку ожидается падение цены. Другие метрики и индикаторы, сигнализирующие, что актив ожидает коррекция, основаны на предположении, что предыдущая цена была "справедливой". Однако трудно продемонстрировать "справедливую" стоимость актива, который существует около 10 лет. Поэтому трудно установить базовый уровень, на котором можно основывать какие-либо оценки. Это происходит потому, что каждые несколько циклов достигаются новые паттерны и новые пики.

Распродажа после локального ATH может быть сигналом того, что медведи берут контроль в свои руки. Есть те, кто понимает медвежьи коррекции с точки зрения возможностей.

Продажа по текущей цене может быть преждевременной

Когда вы спрашиваете себя, когда продавать биткоин, вы должны помнить, что простого ответа на этот вопрос не существует. Если вы вынуждены продавать, делайте это обдуманно. Продажа в панике никогда не является лучшим вариантом для вашего портфеля.

Стоит ли покупать биткоин сейчас?

С последовательным ростом рынка самой старой криптовалюты все больше людей задаются вопросом, стоит ли купить Биткоин при нынешнем уровне цен? Или уже слишком поздно?

Биткоин принес своим инвесторам очень высокие доходы в 2020 году, несмотря на коррекцию, которая произошла недавно, криптовалюта продолжает свое восхождение.

Криптовалютный рынок цикличен - это значит, что на нем есть этапы подъемов и спадов. В настоящее время BTC находится на бычьем рынке.

Курс биткоина в будущем может достичь отметки в 100 000 долларов за монету. Выход на эту стоимость будет означать переоценку - хорошее время для продажи.

Выгодно ли сейчас покупать BTC?

Хотя на рынке много сигналов, указывающих на продолжение ралли, стоит помнить о коррекциях, чтобы не распродать свой биткоин при первой лучшей возможности с убытком. Подъемы на Bitcoin, которые мы имеем на данный момент, довольно большие и быстрые, даже слишком быстрые. Такой откат был несколько раз. Биткоин упал, но в настоящее время восстановил большую часть потерянной стоимости, и ее цена торгуется в районе 52 000 долларов за монету.

Аналитики упоминают о возможности так называемого паттерна двойной вершины - то есть формирования двойной вершины и двойного дна. Подобная ситуация уже происходила во время бычьего рынка биткоина в 2013 году. Стоимость BTC упала почти наполовину. Сразу после этого произошел сильный отскок, который, по сути, подтолкнул биткоин к еще более высокому уровню, чем предыдущий. Подводя итог, можно сказать, что криптовалюта все еще имеет потенциал для роста, но стоит помнить, что в это время возможны падения.

Что следует иметь в виду?

Независимо от того, как сложится судьба цены биткоина, стоит понимать, что любая инвестиция сопровождается риском. Люди, которые инвестировали в биткоин, когда он стоил $3 000, $5 000 или $10 000, не будут слишком обеспокоены, если он упадет с $40 000 до $20 000 и обратно. Совсем другая ситуация у инвесторов, купивших биткоины только на сумму выше $30 000 - они ставят на кон гораздо больше, и в то же время их потенциал роста не такой большой.