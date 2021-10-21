Аппликатор Ляпко – как быстро забыть о боли

Боли различной этиологии, чрезмерное напряжение мышц, гипертония, сосудистые и другие заболевания можно лечить не только с помощью медикаментов. Есть и альтернативные методы, один из наиболее эффективных, который активно используется в китайской медицине - воздействие на биоактивные точки. Это особые зоны тела, при надавливании на которые оказывается профилактическое, лечебное, обезболивающее, тонизирующее и расслабляющее действие.





У человека на теле около 800 акупунктурных точек, из которых активно используются 150. Наибольший эффект дает воздействие на них иглами. Именно так работает аппликатор Ляпко представляющий собой пластину или валик из каучуковой резины с иглами, выполненными из полезных металлов. Оздоровление происходит благодаря сочетанию механического воздействия игл и слабого гальванического тока, возникающего между ними.

Какие бывают аппликаторы Ляпко

Игольчатый массажер может иметь разную форму и размер. Изделие подбирается в зависимости от зоны, на которую нужно воздействовать. Еще одно различие между аппликаторами - шаг иглы. Это расстояние между ними - чем чувствительнее кожа, тем ближе они должны быть расположены друг к другу. Предлагаются следующие изделия, которые в широком ассортименте представлены на сайте компании Ortocomfort.ua:

Плоский аппликатор - может использоваться для спины и других ровных участков тела. К ним относятся: коврик Большой, пояса - Малыш и Универсальный, стельки, аппликаторы Шанс, Капелька, Спутник, Квадро, Ромашка, Дуэт, Народный и другие;

Валик Ляпко - подходит для воздействия на лицо, конечности, суставы. Он подбирается в зависимости именно от области воздействия - для ног подойдет изделие с меньшим шагом иглы, поскольку кожа там более толстая и менее чувствительная. Такие валики помогают даже бороться с лишним весом и целлюлитом. Для лица нужен массажер с частым расположение игл. Для этого есть валик Лицевой;

Мячик игольчатый - оптимальный вариант для восстановления суставно-связочного аппарата после травм кистей, стоп, а также в период реабилитации после инсультов, при поражениях периферических нервов, для детей с ДЦП и др.;

Массажер Фараон - выполнен из износостойкого полимера. Он имеет форму идентичную молекуле метана, а дополнительные выступы в виде полусфер, конусов с закругленной вершиной, дают возможность осуществлять эффективный массаж. Четыре плоскости с разными радиусами кривизны рабочих выступов позволяют осуществлять массаж Ляпко общий, сегментарный и точечный. Форма массажера дает возможность использовать его для людей любого возраста, с различными заболеваниями и чувствительностью кожи.

Как использовать аппликаторы

Плоские аппликаторы для статического воздействия подкладывают под спину, становятся стопами или крепят на шею, поясницу и другие зоны. Для динамического воздействия используются валики, которыми можно обрабатывать труднодоступные для плоских аппликаторов места. Они требуют больше усилий со стороны пользователя, поскольку массаж осуществляется вручную. Однако и терапевтический эффект достигается быстрее, так как можно регулировать силу воздействия на нужные точки. Плоские аппликаторы и валики предназначены для основных и вспомогательных зон. В большинстве случаев нужно воздействовать на зону боли, а при невозможности осуществить это и с целью повышения эффективности нужно применять изделие для биоактивных точек, отвечающих за работу конкретных органов. Также рекомендуется всегда задействовать область позвоночника.

Для получения оздоровительного эффекта важно соблюдать правила использования аппликаторы. Если его подкладывают под спину, то нужно равномерно распределять нагрузку, оказываемую телом. Для этого нужно подложить валик или свернутое полотенце под шею и поясницу. Вначале ощущается дискомфорт, поскольку телу требуется время, чтобы привыкнуть к иглам, но через несколько минут наступает расслабление, теплая волна проходит по телу и начинает клонить в сон. Изделия в виде поясов крепятся на теле и можно отдыхать или заниматься делами, а аппликатор будет работать - оказывать лечебный эффект. Время воздействия зависит от поставленной задачи. При болях, бессоннице, раздражительности, повышенном АД аппликатор применяют перед сном. Время воздействия для плоских изделий 15-30 мин, для валиков 10-15 мин. Если наоборот ощущается постоянная сонливость, слабость, упадок сил, то изделие используется по утрам. Длительность процедуры аппликатором 7-10 мин, а валиком 5-7 мин, в некоторых случаях время может быть увеличено до 30-45 мин. Курс лечения минимум 1-2 недели. При длительном ежедневном применении можно добиться снятия хронических болей и существенного улучшения самочувствия.

В сети салонов Ортокомфорт представлен широкий выбор аппликаторов Ляпко, цена зависит от типа и размера изделия. Определиться с выбором помогут опытные консультанты. Также с характеристиками каждой модели можно ознакомиться на сайте компании.