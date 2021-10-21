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Международная выставка вина, алкогольной продукции и пива WINE&SPIRITS UKRAINE
07:58 21.10.2021 |
2 -4 ноября 2021
МВЦ, Броварской пр-т, 15, Киев.
WINE&SPIRITS Ukraine - Четвертая международная выставка вин и алкогольной продукции - место встречи производителей вина, спиртных напитков и пива из всего мира c импортерами, сомелье, дистрибьюторами, представителями розничного и ресторанного бизнеса из Украины и зарубежья.
Среди участников выставки как хорошо известные в Украине и за ее пределами украинские производители вин и алкоголя - Шато Чизай, 46 Параллель, Бейкуш, Винодельческое хозяйство Князя П.Н. Трубецкого, Инкерман, Престиж Групп, Одессос, Коблево, Котнар так и малые виноделы и производители крафтовых спиртных напитков.
Также свою продукцию представят производители из Армении, Аргентины, Болгарии, Великобритании, Грузии, Дании, Испании, Италии, Литвы, Молдовы, Португалии, США и Франции, уже представленные на украинском рынке или только планирующие свой выход на него.
https://wineandspirits.com.ua/catalogue2021/
BeerEx Ukraine - экспозиция пива и слабоалкогольных напитков уже в третий раз будет представлена в рамках Wine&Spirits Ukraine и соберет не только украинских крафтовых и индустриальных производителей, но и пивоварни из Чехии, Испании, Бельгии и других стран.
Помимо алкогольных напитков на выставке будут представлены технологии для виноделия и пивоварения, тара и упаковка.
Для украинских производителей выставка не только возможность расширить представленность своих брендов во всех регионах Украины, но и экспортная платформа, так как среди посетителей закупщики из других стран - США, Японии, Канады, Португалии, Кении, Литвы, Словакии, Дании, Германии, ОАЭ, Турции, Нидерландов, Индии, Великобритании, Казахстана и др.
Насыщенная деловая программа выставки привлечет внимание ведущих игроков рынка.
Так 2 ноября состоится Tre Bicchieri World Tour - впервые в Украине главный итальянский медиа-холдинг Gambero Rosso представит лучшие вина Италии, обладателей Tre Bicchieri - Трёх бокалов винного гида VINI d'Italia - наивысшей награды для итальянских производителей!
Чтобы выбрать лучших из лучших в течение года эксперты дегустируют более 44 000 вин, и только 1% из них удостаивается почетных Tre Bicchieri - 476 в 2021 году. Именно их итальянские виноделы представят в Киеве - первом городе, который встретит победителей сразу после грандиозной церемонии награждения в Риме!
Wine&Spirits Congress при поддержке и участии Ассоциации "Укрсадвинпром" поднимет темы продвижения на экспортные рынки, а также отдельные панели будут посвящены ритейлу и ХоРеКа -руководители высшего звена и эксперты в сфере on- и off-trade, рестораторы и сомелье поделятся своим опытом в развитии современной торговли вином и спиртными напитками, правилами «входа в сеть», а также будут награждены за лучшую представленность в торговой точке и лучшую карту вин и спиртных напитков.
В рамках выставки состоится Четвертый Международный Дегустационный конкурс вин и спиртных напитков Ukraine Wine&Spirits Awards при поддержке и участии Ассоциации Сомелье Украины и Международной Ассоциации сомелье. Конкурс соберет 50 лучших профессионалов винной индустрии Украины и Европы, которые в течение 2 дней выставки продегустируют продукцию слепым методом, чтобы выбрать самые достойные вина и крепкий алкоголь, представленные на украинском рынке. Все медали, полученные на конкурсе, компании смогут в дальнейшем размещать на этикетке своего продукта.
Также гостей ждут обучающие семинары о ранее малоизвестных винных регионах - Швейцарии, Болгарии и Армении.
Серия мастер-классов с лучшими винами Италии от Марко Сабелико - главного редактора Gambero Rosso, а также презентации от итальянских, грузинских, молдавских, французских и других производителей, которые не только представят свои вина, но и расскажут об особенностях терруара и производства вина в своем регионе.
Посетители выставки - сомелье, импортеры, дистрибьюторы, закупщики HoReCa, сетевого и несетевого ритейла, e-commerce смогут в короткие сроки ознакомиться с широким ассортиментом вин, алкогольных напитков и пива, получить представление о новых продуктовых линейках в алкогольной сфере для расширения своего ассортимента и выбрать наиболее выгодные условия закупок.
Выставки Wine&Spirits Ukraine и BeerEx Ukraine состоятся одновременно с крупнейшей международной выставкой продуктов питания и напитков в Украине WorldFood Ukraine.
Регистрация посетителей https://wineandspirits.com.ua/visit/
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