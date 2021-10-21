Что такое тачскрин?

Многие из нас не представляют жизни без сенсорных устройств. Мы используем их практически везде - на работе, в школе, дома и в дороге. Что на самом деле делает такие устройства уникальными? Легкое и приятное управление. Именно благодаря такой возможности, пользователям так нравится управлять, например, смартфонами. Как это возможно, использовать пальцы для управления телефоном? За эту функцию отвечает тачскрин, также известный, как сенсорный экран. Для каждой модели устройства он имеет различную конструкции и форм-фактор, весь ассортимент подобных комплектующих найдете здесь https://www.aks.ua/catalog/sensornaya-panel/.

Для чего нужен тачскрин?

Сенсорная панель - это просто прозрачный слой, помещенный между дисплеем (показывающим изображение) и стеклом устройства (защищающим от повреждений). Стоит знать, что все эти части могут быть объединены в единый дисплейный модуль.

Тачскрин является одним из устройств ввода, которое используется для взаимодействия с пользовательской системой. Таким образом, прикасаясь к чему-либо на экране, мы передаем устройству информацию о своем выборе.

Как работает сенсор?

Сенсорный экран преобразует аналоговые сигналы в цифровые, которые может обрабатывать центральный процессор устройства. Аналоговые сигналы поступают от прикосновения или давления наших пальцев.

Типы сенсорных панелей

Существует несколько типов сенсорных панелей. Большинство из них используют электрический потенциал для связи с оборудование. Однако есть и такие, которые основаны, например, на звуковой волне.

Производители мобильных телефонов чаще всего используют резистивные и емкостные тачскрины. Они различаются по технологии восприятия и обработки прикосновения.

Резистивным сенсорный экран

Такая панель состоит из двух слоев: проводящего и резистивного. Оба они покрыты тонким слоем токопроводящего материала (чаще всего оксида индия и олова). Эти слои разделены небольшой воздушной прослойкой. Нижний слой всегда находится под напряжением, а верхний слой панели - эластичный и изгибается под давлением. При нажатии происходит контакт и изменению силы тока. Устройство при этом реагирует на прикосновение.

Емкостный тач

Емкостный сенсор использует электрическое поле для своей работы. Это позволяет всему, что проводит электричество (включая кожу человека), поддерживать работу с ним.

Это стекло, состоящее из трех слоев: двух сеток и разделяющего их изолятора. Слои изготовлены из оксида индия и олова. На нижней сетке есть только отрицательные заряды. Для сохранения баланса на верхнем слое есть положительные заряды. Расположенные таким образом электроды образуют конденсатор. Когда вы кладете палец на поверхность экрана, то электрическое поле меняют свое положение, потому что пальцы проводят электричество. Сенсор распознает изменение потенциалов как прикосновение.

Важной особенностью сенсора этого типа является возможность управлять устройством более чем одним пальцем (мультитач).

