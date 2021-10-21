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Собираем мощный компьютер для работы: ключевые моменты
18:19 20.10.2021 |
Большинству пользователей для просмотра видео, игр, чтения новостей хватает среднестатистической сборки. Но если вам необходимо работать с ресурсоемкими программами, важно знать, на какие параметры при выборе комплектующих обратить внимание.
Твердотельный накопительный диск
Большинство пользователей знает, что HDD - устаревшая технология и для стабильной быстрой работы не подходит. Именно поэтому лучше выбрать SSD тут по тем критериям, которые устроят именно вас. При покупке лучше ориентироваться на следующие параметры:
При необходимости можно использовать два и более диска на одном устройстве.
Объем оперативной памяти
Емкие программы отнимают существенную долю ресурса системы. Поэтому рекомендуется устанавливать как минимум на 25 % больше памяти, чем предполагается при максимальной нагрузке.
Процессор
Важный компонент, от которого зависит стабильность работы системы. Чем выше гигагерц в конкретной модели, тем быстрее процессор справляется с поставленными задачами. Также проверяйте совместимость с выбранной материнской платой, в противном случае система просто не запустится.
Видеокарта
Необходима для усиления общей производительности. Для демонстрации четкой графики необходим большой объем памяти, который не способна продемонстрировать встроенная графика, используемая в некоторых процессорах.
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