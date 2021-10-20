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Сертификат ISO 9001: большие возможности для любой компании
08:31 19.10.2021 |
Сертификация на соответствие стандартам качества в системе менеджмента и управления помогает компании выйти на новый уровень, постоянно совершенствоваться, выпускать продукцию и предоставлять услуги высокого уровня, оптимизировать и обезопасить рабочий процесс. Это имеет огромное значение для бизнеса, который получает возможность снижать риски в определенных областях, укреплять доверие клиентов, повышать статус предприятия.
Помощь в получении сертификата соответствия организациям разного профиля оказывает Bureau Veritas Certification. Бюро успешно сотрудничает с тысячами компаний по всему миру, проводит тренинги, проверки системы менеджмента и оборудования, оказывает помощь в получении сертификатов соответствия международного уровня, о чем подробнее можно узнать на сайте https://www.bureauveritas.com.ua/ru/.
Когда проходить сертификацию?
Темпы стандартизации менеджмента и управленческих процессов высоки. Чаще всего сертификацию заказывают производственные и промышленные, торговые и транспортные компании, которые стремятся выйти на международный рынок и сотрудничать с иностранными партнерами. Получить их безоговорочное доверие можно только при наличии сертификата соответствия.
Чаще всего мотивацией для руководителей служит:
Чтобы получить сертификат, обращаются к опытным специалистам бюро Veritas. Компания на рынке несколько десятилетий, входит в число лидеров международного класса. Опытные специалисты проводят проверку систем управления и менеджмента компании, выявляют недостатки (если таковые имеются), дают рекомендации по их устранению. Чаще всего предприятиям с персоналом в 250–300 человек удается в течение нескольких месяцев успешно внедрить систему менеджмента и пройти экспертизу в бюро.
Преимущества сертификации
Приведение системы менеджмента к общепринятым стандартам, получение сертификата открывает ряд возможностей для предприятия:
Компания сможет в будущем реализовать продукцию на рынке по международным ценам, повысить безопасность и эффективность производственного процесса.
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