Сертификат ISO 9001: большие возможности для любой компании

Сертификация на соответствие стандартам качества в системе менеджмента и управления помогает компании выйти на новый уровень, постоянно совершенствоваться, выпускать продукцию и предоставлять услуги высокого уровня, оптимизировать и обезопасить рабочий процесс. Это имеет огромное значение для бизнеса, который получает возможность снижать риски в определенных областях, укреплять доверие клиентов, повышать статус предприятия.





Помощь в получении сертификата соответствия организациям разного профиля оказывает Bureau Veritas Certification. Бюро успешно сотрудничает с тысячами компаний по всему миру, проводит тренинги, проверки системы менеджмента и оборудования, оказывает помощь в получении сертификатов соответствия международного уровня, о чем подробнее можно узнать на сайте https://www.bureauveritas.com.ua/ru/.





Когда проходить сертификацию?

Темпы стандартизации менеджмента и управленческих процессов высоки. Чаще всего сертификацию заказывают производственные и промышленные, торговые и транспортные компании, которые стремятся выйти на международный рынок и сотрудничать с иностранными партнерами. Получить их безоговорочное доверие можно только при наличии сертификата соответствия.

Чаще всего мотивацией для руководителей служит:

Необходимость предоставления сертификата ISO своим партнерам, в том числе и международным. Прохождение экспертизы – это гарантия повышения доверия потенциальных и действующих покупателей.

Получение сертификатов соответствия конкурентами. Это существенное преимущество, которое не стоит терять.

Чтобы получить сертификат, обращаются к опытным специалистам бюро Veritas. Компания на рынке несколько десятилетий, входит в число лидеров международного класса. Опытные специалисты проводят проверку систем управления и менеджмента компании, выявляют недостатки (если таковые имеются), дают рекомендации по их устранению. Чаще всего предприятиям с персоналом в 250–300 человек удается в течение нескольких месяцев успешно внедрить систему менеджмента и пройти экспертизу в бюро.





Преимущества сертификации

Приведение системы менеджмента к общепринятым стандартам, получение сертификата открывает ряд возможностей для предприятия:

оптимизация бизнес-процессов;

улучшение качества товаров;

сокращение издержек, минимизация потерь в производственном цикле;

повышение ответственности сотрудников;

расширение сферы влияния и выход на международный рынок.

Компания сможет в будущем реализовать продукцию на рынке по международным ценам, повысить безопасность и эффективность производственного процесса.