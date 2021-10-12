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Дмитрий Кошевой выступит на образовательной платформе Presszvanie
16:49 11.10.2021 |
12 октября в 12.00 в рамках образовательной платформы Presszvanie начнется онлайн-брифинг для корреспондентов, журналистов, редакторов, блогеров на тему "Расставим точки над і: Информагентство – СМИ или не СМИ? Интервью – искусство или работа?" Спикер: заместитель директора ИА "Интерфакс-Украина" Дмитрий Кошевой. Трансляция на странице премии Presszvanie в фейсбук и на YouTube-канале Presszvanie.
Детали: https://www.facebook.com/PRESSZVANIE/posts/6472213586152893.
Presszvanie - независимая общественная организация, которая включает образовательную платформу для журналистов и осуществляет организацию ежегодной премии для журналистов и редакторов за лидерство и профессионализм. Это единственная премия для журналистов в Украине с открытым и прозрачным голосованием. Проект основан в 2005 году и объединяет единомышленников журналистского сообщества Украины.
Миссия Presszvanie заключается в содействии профессиональному развитию журналистов, обучая и отмечая заслуги выдающихся представителей медиа. Бренд считает своим долгом влиять на становление качественной и незаангажированной журналистики в Украине. Структура проекта предусматривает образовательную деятельность и независимое оценивание уровня украинских журналистов с помощью премии. Проект побуждает журналистов заявить о своем мастерстве и быть первыми в своем деле.
Сайт общественной организации Прессзвание: https://presszvanie.ua/
Фейсбук: https://www.facebook.com/PRESSZVANIE/
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