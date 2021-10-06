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Медицинская компания "Адонис" начала развивать франчайзинговую сеть
15:50 05.10.2021 |
Медицинская компания "Адонис" начала реализацию стратегии развития франчайзинговой сети.
Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" генеральный директор компании Виталий Гирин, стратегия реализуется в двух форматах - медицинский центр и пункты забора лабораторных анализов.
"У нас есть два варианта: небольшой медицинский центр с поликлиническим приемом или же пункт забора - манипуляционный кабинет. Они будут работать под нашим брендом Adonis и соблюдать все правила и требования корпоративной культуры. При этом мы будем контролировать наших френчайзи", - сказал он.
Как сообщил Гирин, в настоящее время "Адонис" уже привлекла трех франчайзинговых партнеров для открытия крупного медицинского центра с хирургией и двух пункта забора. К концу года планируется открыть до 10 пунктов забора в разных регионах страны.
Отвечая на вопрос, кто может выступить франчайзи "Адониса", Гирин сообщил, что это могут быть "как люди из медицины, так и люди не из сферы здравоохранения, которых мы готовы сопровождать и которым готовы помогать".
"Среди наших потенциальных франчайзи могут быть медработники, например, доктор, который хочет открыть свой кабинет, или медучреждение. Мы готовы помочь на любом этапе, начиная от получения лицензии до сопровождения операционной деятельности. Также нашими франчайзи могут быть владельцы помещений, которые хотят развивать в них медицинский бизнес. В таком случае мы готовы помогать по всем медицинским вопросам. Единственное условие: наш партнер должен понимать, что будет заниматься развитием своего бизнеса, это не осуществлять пассивные инвестиции", - сказал он.
Adonis - сеть частных медицинских центров полного цикла для взрослых и детей.
Частная клиника Adonis основана более 20 лет назад. В ее сеть входят 10 филиалов в Киеве и области, в том числе два собственных роддома и лаборатория стволовых клеток. В филиалах клиники врачи ведут прием по 60 медицинскими направлениями.
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