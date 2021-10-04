6-8 жовтня. Наймастабніша подія медичного світу – виставка Public Health

З 6 по 8 жовтня 2021 в Києві в Міжнародному виставковому центрі відбудеться головна медична подія - 30-та Ювілейна медична виставка Public Health/Охорона здоров'я.

Протягом трьох десятиліть Рublic Health переконливо тримає руку на пульсі вітчизняної медичної системи та слугує найбільш авторитетною платформою для ділових зустрічей, ознайомлення та тестування сучасного медичного обладнання, обміну досвідом фахівців медицини, спільного знаходження рішень на актуальні виклики часу.

Рublic Health підтримує тісний зв'язок з ключовими компаніями ринку, налагоджена співпраця з провідними медичними організаціями та фаховими асоціаціями; з року в рік вдосконалюються бізнес-заходи та оновлюються формати ділової програми.

Традиційна експозиція медичної виставки долучає нові сегменти, що переростають в успішні проекти, міцно асоційовані з Public Health. Цього року одночасно відбудуться чотири спеціалізовані виставки, що супроводжуються насиченою діловою програмою:

Public Health - 30-та Міжнародна медична виставка

Фахівців медицини очікує експозиція сучасного діагностичного обладнання; обладнання для екстреної медицини; гінекології; реабілітаційного, фізіотерапевтичного обладнання та приладів; медичні інструменти, матеріали та технології. На стендах учасників будуть представлені новинки медичного обладнання, відвідувачам буде запропоновано тестування та порівняння пропозицій. Традиційно доступні зустрічі з керівниками компаній та топ-менеджментом медичних закладів.

Генеральний Партнер виставки - Protech Solutions Ukraine.

LabExpo - Міжнародна виставка лабораторного та аналітичного обладнання.

Понад 30 провідних компаній лабораторного сегменту представлять сучасне лабораторне обладнання, прилади, реагенти та тест системи. Серед учасників ХЛР, Діалог діагностик, ШимЮкрейн, Лайтджин, Хема, АЛТ Україна, Ерба Лахеме та інші. На виставці буде організовано понад 25 заходів в форматі фахової школи Lab4Lab School, що дозволить працівникам лабораторій освоїти та вдосконалити навички з нових методів діагностики та аналізу.

International Dental Forum - 8-ма Міжнародна виставка стоматологічного обладнання та матеріалів. Сучасний формат виставки дозволить ознайомитись з широким спектром стоматологічного обладнання та інноваційних матеріалів, отримати інформацію з їх застосування від провідних лікарів та науковців. В виставці приймають участь понад 40 топ-постачальників і виробники стоматологічного обладнання та інструментів. Презентації, тестування, унікальні майстер-класи - все це очікує практикуючих лікарів та власників стоматологічних клінік в продовж виставки.

MTEC Kyiv - 9-та Міжнародна виставка та конференція медичного туризму. Провідна виставкова платформа для встановлення ділових контактів у сфері медичного та оздоровчого туризму. З Конгресом асоційована виставка міжнародних та українських провайдерів, клінік та оздоровчих закладів.

Одночасно з виставками медичної спрямованості відбудеться PharmTech&Ingredients Ukraine - Спеціалізована виставка фармацевтичного обладнання, інгредієнтів та технологій. Генеральний парнер - «Михаил Курако».

Потужна Ділова програма виставки - Public Health Congress & Events включає науково-практичні та бізнес заходи з основних напрямків медицини. Програма готується в партнерстві з більш ніж 40 провідними організаціями, серед яких Міністерство охорони здоров'я України, Національна служба здоров'я України, Національна академія медичних наук України, Українська військово-медична академія, Національний медичний університет ім.О.Богомольця, Світовий Банк та фахові асоціації. Цього року організовано понад 50 заходів для управлінців медицини, профільних спеціалістів, молодшого медичного персоналу в форматі конференцій, семінарів, тренінгів, майстер-класів, фахових шкіл.

З ініціативи Public Health започаткована Відзнака «PUBLIC HEALTH AWARDS» для команд медичних закладів та лідерів у сфері охорони. Нагородження кращих лікувальних закладів відбудеться 7 жовтня. Офіційну підтримку Відзнаки надає Національна служба здоров'я України. Об'єктивність - забезпечує аудиторська компанія Baker Tilly. Генеральний партнер - компанія Harwind.

Професійний досвід команди Організатора, співпраця з експертною медичною спільнотою та державними установами, міцна підтримка Hyve Group (Великобританія) - дозволяють Premier Expo проводити виставки на високому міжнародному рівні, пропонувати учасникам та відвідувачам ефективні бізнес рішення та сприяти оновленню і вдосконаленню системи охорони здоров'я України.

До зустрічі восени на Public Health 6-8 жовтня!

Відкрито реєстрацію відвідувачів на сайті: www.publichealth.com.ua

Промокод для безкоштовного відвідування: MORION









Детальніше:

Public Health 2021:

236 учасників, 53 наукових та бізнес івентів, 10 000 кв.м

Місце проведення:

м. Київ, Міжнародний виставковий центр, Броварський пр-т, 15, (м. Лівобережна)