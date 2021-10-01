Как правильно выбрать кухонную вытяжку

Спросите любую хозяйку и она, среди самых важных устройств на кухне, в числе первых назовет вытяжку. Именно это устройство отвечает за отсутствие гари на мебели и потолке кухни, именно вытяжка отвечает за свежий воздух и отсутствие посторонних запахов там, где чаще всего собирается семейный круг.

Вытяжка на кухню - это электрический прибор, предназначенный для установки над рабочей поверхностью газовой или электрической плиты.

Основное ее предназначение - за счет создаваемой тяги доставлять в систему вентиляции домостроения продуктов горения газа, дыма, копоти, неприятных запахов.

В качестве дополнительных функций кухонные вытяжки снабжаются вспомогательной подсветкой, датчиком загрязнения воздуха, пультом дистанционного управления, часами и даже реле автоматического запуска и выключения. Некоторые вытяжки снабжаются дополнительным фильтрующим элементом и системой циркуляции воздуха.

Все вытяжки состоят из следующих компонентов

Вентилятор - предназначен непосредственно для создания воздушной тяги. Обычно на вытяжках имеется регулятор скорости вращения (производительности). Некоторые продвинутые модели вытяжек снабжаются дополнительным вентилятором, расположение которого может быть как вертикальное, так и горизонтальное.

Корпус - имеет большое многообразие по исполнению. От плоских до куполообразных. Материал исполнения также различен. Это и пластик и метал, покрытый эмалью, и нержавеющая сталь, и керамика и стекло. Все плоские корпуса снабжаются фильтром, а в куполообразных корпусах данного элемента конструкции часто не предусмотрено. Весьма удобными и практичными считаются выдвижные корпуса, которые имеет способность в нерабочем режиме сдвигаться либо в стену, либо в предмет кухонного гарнитура, чем весьма экономят пространство кухни и не создают проблем с ее эстетическим видом.

В случае, когда магистраль вентиляции дома находится на удалении от плиты или печки и, следовательно, от вытяжки, существует возможность монтажа внутренних труб вентиляции. В зависимости от конструкции корпуса вытяжки - это может быть квадратного и прямоугольного профиля труба или гофрированный рукав.

Нынешнее разнообразие моделей и фирм-изготовителей кухонных вытяжек ставят порой выбор оптимального варианта настоящей проблемой. Вполне обоснованно с эстетической точки зрения считается наличие на кухне бытовых приборов от одного производителя. Цветовое решение также должно гармонировать с обстановкой на кухне, хотя оставим эстетику на откуп той женщины, которая, как никто другой, чаще бывает на кухне. Вытяжку нужно выбирать, учитывая и ее практичность. Как бы хорошо не работала вытяжка, время от времени ее придется мыть. Стекло и нержавеющая сталь в этом отношении оптимальный вариант. Эти материалы равнодушны к воздействию температуры и к агрессии моющих средств. А отсутствие на корпусе дополнительных выступающих частей облегчит процесс приведения вытяжки в идеальный вид. Весьма актуально приобрести вытяжку, которая имеет систему энергосбережения. Нужно помнить, что приобретая вытяжку бюджетного варианта, вы добавляете себе хлопот по ее обслуживанию, так как придется регулярно заниматься заменой фильтра. Да и комфорта от работы весьма шумной вытяжки ждать вам не придется.

И еще один немаловажный фактор, который следует учитывать при выборе вытяжки - это ее производительность. Обычно этот показатель указан в паспорте прибора. А необходимую производительность, применительно к вашей кухне, высчитать довольно легко. Для этого площадь кухни умножаем на ее высоту и прибавляем еще половину от полученного результата. Именно от правильно выбранной производительности во многом будет зависеть чистота мебели на кухне и качество воздуха в этом помещении.

Вытяжка - достижение цивилизации, помощник каждой хозяйке, красивый и весьма полезный предмет интерьера наших кухонь.