Цифровой актив Битбон и сервис Бит Трейд - отзыв

На дворе 21 век с новыми технологиями и пользователю интернет приходится разбираться во многих вопросах с нуля. К новинке относится сервисный инструмент Investbox. Bit Trade отзывы - тому подтверждение.

Онлайн-сервис Bit Trade

Любой собственник актива Битбон имеет возможность проводить различные операции в режиме реального времени: покупка или продажа, переводы внутри виртуальных кошельков.

Для проведения подобных операций создатели разработали специальную платформу Bit Trade. Есть незначительный по сумме комиссионный сбор, за продажу, транзакции с Битбон проводятся битбон без посредников. Все происходит напрямую между прямыми участниками сделки. Об удачных контрактах много пишут в разделе Bit Trade отзывы довольные клиенты. Изучите их для общего представления.

Для совершения операций с цифровым активом Битбон необходимо пройти процедуру регистрации. Регистрация не сложная, об этом можно прочитать в отзывах о Bit Tradе. По завершении регистрации у вас моментально появится доступ в кошелек, где будут храниться цифровые активы, откроется и возможность проводить операции с ними. В онлайн-сервисе, расположенном по адресу bit.trade, это называется Assetbox.

Есть две языковые версии: на русском и английском языках. Техническая поддержка так же работает и с англоязычными пользователями сервиса Bit trade. Пользователи сервиса положительно упоминают работу службы поддержки в отзывах Bit Trade.





Сервис Бит Трейд был создан в 2018 году. Сразу же началась регистрация новых пользователей. При знакомстве с интерфейсами сайта Bit Trade любой пользователь может быть уверен в том, что все инструменты системы просты в освоении и удобны в работе.

Как зарегистрироваться?

Регистрация на платформе Bit Trade типовая, проблем обычно не возникает. Для прохождения регистрации:

1. В специальные поля вписываете свое имя, электронную почту, контактный телефон.

2. Проходите верификацию.

Для второго шага понадобится электронный скан личных документов, содержащих персональные данные. Затем их нужно загрузить в систему. Процедура верификации личности пользователя проводится для исключения махинаций. Это обязательное действие проводится практически на всех аналогичных платформах. Чтобы убедится в этом, прочтите отзывы Бит Трейд от клиентов сервиса.

Для прохождения процедуры верификации потребуется не много свободного времени, около 2-х часов. По окончании регистрации вы становитесь трейдером. Теперь можете приступить к ознакомлению с инструментами сервиса, затем можно начать заниматься трейдингом.

Как начать деятельность на сервисе?

Основное достоинство онлайн-платформы - она удобна и проста в пользовании. Бит Трейд отзывы от клиентов подтверждают о понятном на интуитивном уровне наборе уникальных инструментах. Поэтому нет необходимости долго и детально изучать особенности, о них вы сможете ознакомиться в отзывах. Начинаем действовать!

Для оформления реальных сделок с Bitbon, на сервисе Bit Trade существует умный алгоритм-робот Quick Boot. Особенность сервиса в том, что в нем есть робот, способный автоматически находить для любого пользователя самые высокодоходные предложения, в которых ценник будет близок к рыночной стоимости. Подобная опция сильно упрощает жизнь новичкам. Благодаря роботу пользователи быстро поймут, как функционирует платформа и как можно успешно управлять своими цифровыми активами.

Кроме того, каждый трейдер может продать или купить Bitbon по заявленной цене.

В отзывах о Бит Трейд клиенты делятся своими успешными действиями, прочитайте, вам будет полезно.

Как пополнить свой кошелек, как вывести деньги?

Все клиенты онлайн-сервиса обмена цифровыми активами Bit Trade могут пополнить личный кошелек, используя сервис Advanced Cash. Для пользования сервисом и зачисления денег на свой счет также понадобится проделать 2 действия - зарегистрироваться и пройти верификацию.

Существует альтернативный, востребованный клиентами способ внесения средств в личный кошелек на Bit Trade - опция Invoice.

При выводе средств так же можно использовать сервис Advanced Cash.

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Насколько безопасна система

Для обеспечения максимальной защиты пользователей онлайн-сервиса и сохранности их финансов, безопасности сделок, предусмотрены следующие меры:

1. Двухэтапная идентификация.

Это процесс создания временного кода во время прохождения авторизации при входе в мобильное приложение Google Authenticator.





2. Bitbon Transfer Security Code.

Формирование секретного кода, доступного только собственнику личного кабинета. Для проведения операции по переводу Bitbon между кошельками, клиент обязан подтвердить транзакцию, указывая этот код.

Платформа Bit Trade очень внимательно подходит к вопросам безопасной работы сервиса. При появлении любых нестандартных ситуаций обученные специалисты технической поддержки в максимально короткие сроки реагирует на обращения и жалобы клиентов. Это подтверждено отзывами о Bit Trade.