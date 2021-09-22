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Восстановление дисплейного модуля - что это за процедура?
10:56 22.09.2021 |
Даже самый аккуратный пользователь может однажды упустить телефон из рук. И хотя большинство смартфонов способны выдерживать достаточно сильные удары, к сожалению, дисплейный модуль не защищен броней и остается самым уязвимым компонентом мобильного устройства.
Но есть и хорошая новость, которая заключается в том, что после перехода по ссылке можно выбрать новый тачскрин https://www.aks.ua/catalog/sensornaya-panel/ и восстановить с помощью него экранный модуль. Такой вариант возможен при условии, что только верхнее стекло повреждено, тогда ремонт будет быстрым и недорогим. Но что делать, если дисплей тоже неисправен?
В чем разница между стеклом и дисплеем?
Если изучить рынок запасных частей, то в продаже можно встретить не только дисплейные модули, но отдельные его составляющие, такие как стекло или сенсор. Можно также заметить, что они различаются по цене. При этом замена разбитого стекла получается намного дешевле, чем установка всего дисплея. Вот два основных компонента модуля:
- Стекло или тачскрин - это внешний слой передней панели любого смартфона. Несмотря на то, что материал рассчитан на максимальную устойчивость, он все же остается уязвимым компонентом.
- Дисплей, обычно построенный по технологии LCD, AMOLED или OLED, он расположен под стеклом и отвечает за воспроизведение изображения, а иногда включает еще и функцию отклика на касание.
Как выявить поврежденный компонент?
В большинстве случаев повреждение стекла будет достаточно очевидным, так как на передней панели смартфона видны явные трещины, при этом картинка будет отображаться правильно и телефон реагировать на касание. Однако порой может случиться так, что верхнее стекло остается полностью целым, а при включении телефона мы обнаруживаем:
Если вы столкнетесь с какой-либо из этих проблем, скорее всего, вы имеете дело с неисправным дисплеем, и, к сожалению, его восстановление невозможно. Независимо от того, треснуло стекло или нет, придется заменить экранный модуль полностью.
Выгодно ли восстанавливать дисплей?
Точно да! Все более популярным решением является именно ремонт экрана (LCD, AMOLED и OLED), а не его замена. Сломанный модуль сначала проходит процесс тестирования на наличие битых пикселей, тактильных отклонений или проблем с искажением изображения. Затем с помощью специальных инструментов снимается переднее стекло. После удаления остатков старого покрытия, наносится слой клея ОСА и новая стеклянная панель. Последний этап восстановления - установка дисплея в корпус телефона и окончательная проверка его работы.
Таким образом, ремонт дисплеев - лучшее решение, чем покупка нового модуля. Почему? Стоимость восстановленного экрана ниже в среднем на 50% от стоимости новых комплектующих. Оно того стоит, правда?
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