Что готовит киберспорт: главные турниры осени

Соревнования по цифровым видам спорта все сильнее набирают популярность. Киберспорт уже стал серьезным конкурентом для традиционных атлетических дисциплин и собирает у экранов миллионы болельщиков. Осень – это пора проведения крупных турниров по Counter-Strike, Dota 2 и другим популярным компьютерным играм.





Призовые фонды турниров уже сравнялись с некоторыми атлетическими соревнованиям. Например, в ходе одного из главных чемпионатов мира по киберспорту, The International по Доте, участники разыгрывают 40 миллионов долларов. И это не единственный пример. Самые крупные соревнования в категории eSports собраны ниже.

Расписание соревнований по CS: GO в 2021 году

Основное место в календаре киберспортивных соревнований концовки года занимает Counter-Strike. На осень-зиму запланированы такие турниры по CS: GO:

С 28 сентября по 10 октября планируется Intel Extreme Masters Сезон 16 – Осень, в ходе которого участники сразятся за 250 тысяч долларов.

С 29 сентября по 3 октября пройдет IEM Fall – СНГ, где будет разыграно 50 тысяч.

С 12 по 17 октября состоится BLAST Premier: Fall Showdown, где разыграют более 160 тысяч.

С 23 октября по 7 ноября пройдет PGL Major в Стокгольме с призовым фондом 2 миллиона.

С 23 октября по 28 ноября состоится BLAST Premier: Fall Finals с наградой 425 тысяч.

С 26 по 28 ноября запланирован DreamHack Open Winter, где разыграют 100 тысяч.

Со 2 по 12 декабря должен состояться Intel Extreme Masters Сезон 17 – Зима с призами на сумму 250 тысяч.

С 14 по 19 декабря состоится BLAST Premier: Мировой Финал, где разыграют миллион долларов.

Больше всего внимания среди турниров по CS: GO заслуживают, конечно, PGL Major Stockholm и BLAST Premier: World Final. Эти соревнования точно не разочаруют ни составом участников, ни турнирными битвами.

Главные турниры по Доте и другим дисциплинам

В других киберспортивных дисциплинах график тоже обещает быть насыщенным. Осенью состоятся следующие соревнования по Dota 2, LoL, Overwatch и Valorant:

С 6 сентября по 8 октября проходит Overwatch Contenders (сезон 3) с призами на сумму 83 тысячи долларов.

С 22 по 25 сентября пройдет Strike Arabia Гранд Финал (Валорант), где разыграют 50 тысяч.

С 7 по 17 октября пройдет The International 10 (по Доте 2) с фондом 40 миллионов.

С 23 по 31 октября планируется 2021 VCT: Elite с призами на сумму 25 тысяч.

С 6 по 11 ноября должен пройти One Esports Dota 2 World Pro в Джакарте (Dota 2) с наградным фондом в полмиллиона.

С 1 по 12 декабря состоится Valorant Champions 2021, призовой фонд которого не назван.

Кроме упомянутых, планируются и другие турнирные мероприятия. Однако они или не приобрели столь широкой огласки в силу небольших масштабов, или же пока что информации просто недостаточно. Чтобы не упустить ничего важного, можно следить за новостями киберспортивного мира на Спорт ЮА.

Автор sport.ua: Сергей Цыба