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Что готовит киберспорт: главные турниры осени
22:52 21.09.2021 |
Соревнования по цифровым видам спорта все сильнее набирают популярность. Киберспорт уже стал серьезным конкурентом для традиционных атлетических дисциплин и собирает у экранов миллионы болельщиков. Осень – это пора проведения крупных турниров по Counter-Strike, Dota 2 и другим популярным компьютерным играм.
Призовые фонды турниров уже сравнялись с некоторыми атлетическими соревнованиям. Например, в ходе одного из главных чемпионатов мира по киберспорту, The International по Доте, участники разыгрывают 40 миллионов долларов. И это не единственный пример. Самые крупные соревнования в категории eSports собраны ниже.
Расписание соревнований по CS: GO в 2021 году
Основное место в календаре киберспортивных соревнований концовки года занимает Counter-Strike. На осень-зиму запланированы такие турниры по CS: GO:
Больше всего внимания среди турниров по CS: GO заслуживают, конечно, PGL Major Stockholm и BLAST Premier: World Final. Эти соревнования точно не разочаруют ни составом участников, ни турнирными битвами.
Главные турниры по Доте и другим дисциплинам
В других киберспортивных дисциплинах график тоже обещает быть насыщенным. Осенью состоятся следующие соревнования по Dota 2, LoL, Overwatch и Valorant:
Кроме упомянутых, планируются и другие турнирные мероприятия. Однако они или не приобрели столь широкой огласки в силу небольших масштабов, или же пока что информации просто недостаточно. Чтобы не упустить ничего важного, можно следить за новостями киберспортивного мира на Спорт ЮА.
Автор sport.ua: Сергей Цыба
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