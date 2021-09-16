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Главный редактор журналов «Деньги» и «Корреспондент» проведет вебинар для журналистов
08:02 16.09.2021 |
В четверг 16 сентября в 10:00, на образовательной платформе проекта Presszvanie и при участии Клуба Экспертов состоится вебинар для журналистов, пресс-секретарей, редакторов на тему "Ловушки сторителлинга: когда "да", а когда и почему "нет" о том, как же пользоваться такой модной игрушкой, как сторителлинг.
Спикер - Александр Крамаренко, главный редактор журналов "Деньги" и "Корреспондент".
Вебинар доступен по ссылке - https://www.youtube.com/watch?v=X1yvOMvg-Vs
Длительность вебинара - 1 час. Участие бесплатное.
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