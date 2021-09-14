Финансовые новости
- |
- 14.09.21
- |
- 18:33
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
ЛАЗ наших олимпийцев и заводской кабриолет «Таврия» - на OldCarLand покажут первые украинские машины
17:53 14.09.2021 |
Сотни раритетных машин покажут с 17 по 19 сентября на крупнейшем техническом фестивале OldCarLand. Он состоится в Государственном музее авиации им. О.К. Антонова по ул. Медовая, 1 в Киеве.
Там, среди сотни самолетов и вертолетов, более чем на 10 гектарах территории выставят редкие старинные автомобили. Многие из них сыграли важную роль в истории и принадлежали известным людям. Мероприятие организовывает клуб технической классики OldCarServiсe.
Можно будет увидеть во время движения модели, которым более 80 лет, старые велосипеды, мопеды, мотороллеры, мотоциклы и свежие работы лучших реставрационных мастерских.
Тема осеннего OldCarLand - "Сделано в Украине". В центральной экспозиции мероприятия, на красной дорожке, представят машины, с которых начинался автопром на территории нашей страны. Эти модели стали народными и знаковыми для каждой семьи.
Однако специально для главной темы OldCarLand удалось отыскать уникальные образцы украинской техники. Это одна из двух сохранившихся "Таврия" в кузове кабриолет, которых АвтоЗАЗ выпустил ограниченной партией, автобус ЛАЗ в специсполнении, что возил первых украинских олимпийских чемпионов, вездеход ЛуАЗ в состоянии машины, которая только что сошла с конвейера, коллекцию автомобилей "Запорожец" - от первого до последнего.
Одним из старейших автомобилей OldCarLand будет Opel P4 1935 выпуска. Его впервые привезут на фестиваль. Модель с конца 1950-х годов не ездила и сохранилась в комплектном и рабочем состоянии.
Также запланирована экспозиция "Капсула времени". На ней выставят ретромашины, которые несмотря на свой возраст, имеют рекордно малый пробег и сохранилась в состоянии только выпущенных авто.
В программе фестиваля - презентации впечатляющих машин, конкурсы водительского мастерства на ретротехнике, конкурс "Элеганции", показы ретромоды, соревнования среди детей на педальных машинах и многое другое.
Во время проведения OldCarLand будет действовать сцена, фудкорты с разнообразной едой, множество ярких локаций и фотозон. Для детей предусмотрены площадки, развлекательные зоны и другие активности.
На OldCarLand будет интересно всем, независимо от возраста и интересов!
Билеты можно приобрести на karabas.com или в кассах Государственного музея авиации имени А.К. Антонова в дни проведения мероприятия.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Конец мнимой деолигархизации. Зачем французы сравнили Зеленского с пособниками нацистов
|Cherchez la femme: Кто та женщина-олигарх, о которой говорил Данилов
|Оружие против Украины: куда приведет новое обострение между Минском и Киевом
|Вадим Денисенко: Переход на латиницу — красивая фишка, которая может создать большие проблемы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Инструмент поиска партнеров по всему миру не выходя из офиса
|Аренда яхт в Киеве – идеальная идея для 1000 случаев!
|В чем выгода открытия бизнеса на Кипре?
|Кредит онлайн на карту: что нужно знать заемщику
|Спортсмен из Египта выиграл главную категорию турнира по сквошу в Одессе, украинка взяла первое место среди женщин
|Винный бизнес в Украине
Это интересно
|Суд в Нидерландах признал таксистов Uber наемными работниками
|Google упрощает освобождение места на телефоне. Files автоматически удалит фото и видео, сохранённые в облаке
|Epic Games обжалует решение суда по делу против Apple
|Суд посчитал заявления Apple об опасности вредоносного ПО для Mac преувеличением
|Завершился суд Epic против Apple: последнюю обязали разрешить сторонние способы оплаты в приложениях
|Пекин предписал Alibaba и Tencent открыть друг другу платформы
|Mercedes-Benz полностью прекратил разработку гибридов