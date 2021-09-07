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Инструмент поиска партнеров по всему миру не выходя из офиса
10:58 06.09.2021 |
Жесткая конкуренция во всех отраслях производства и стремительное развитие информационно-коммуникационных технологий постоянно требуют от бизнеса искать новые инструменты для расширения рынков сбыта.
В августе 2021 Клуб экспортеров Украины запустил новый онлайн-проект «Digital expo - украинские товары и услуги». Цель проекту заключается в привлечении внимания иностранных импортеров, дистрибьюторов, представителей торговых сетей к продукции украинского производства, привлечении их к сотрудничеству и, таким образом, увеличении украинского экспорта.
Digital expo - это интернет-ресурс, на котором представлены только украинские компании. Каждая из них имеет свою отдельную страницу с описанием деятельности, фото и презентацией товаров и услуг и формой обратной связи для отправки запросов на сотрудничество. Для удобства поиска все компании сгруппированы по основным категориям, а именно:
ТОВАРЫ:
УСЛУГИ:
ТУРИЗМ
Digital expo - это три сайта, каждый из которых на своем языке: украинском, английском и китайском. Это сделано для того, чтобы улучшить охват рынка и повысить доверие иностранных компаний, расположенных в разных регионах мира.
На самом деле, «Digital expo - украинские товары и услуги» - это не новый проект Клуба экспортеров Украины. Это модернизированный, обновленный и адаптирован под современные потребности рынка проект «Вдохновленные лучшим в Украине», который был создан еще в 2015 году.
Предыдущий проект на разных этапах своей жизни поддерживали DHL и ЕБРР. Он представил украинские товары и услуги на международной выставке IF CHINA в Пекине в 2016 году и CIIE в Китае в 2019 году.
Летом 2021 электронные каталоги Клуба экспортеров Украины превратились в Digital expo.
За последние 3 месяца (с июня по август) 2021 экспонентами выставки было получено более 10 000 запросов на сотрудничество, поступивших из Малайзии, Польши, Турции, Китая, Кореи, Прибалтики и других стран мира.
Современный проект стал еще лучше. Он участвует в международных онлайн-выставках, среди которых уже: worldexpo, expotobi, food1.com, echemi.com, infobel.com, foodfocus.co.za и другие.
«Digital expo - украинские товары и услуги» поддерживается мировыми и украинскими авторитетными организациями, среди которых: Министерство экономики Украины, Киевская торгово-промышленная палата, Офис по развитию предпринимательства и экспорта, Euromonitor International и другие. Генеральним информационным партнером выставки является Информационное агентство "Интерфакс -Украина".
Узнать больше о проект «Digital expo - украинские товары и услуги» и подать заявку на участие вы можете по ссылке: https://inspiredbythebestofukraine.ticketforevent.com/ru/home/40010/
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