Аренда яхт в Киеве – идеальная идея для 1000 случаев!

Прогулка на яхте – это прекрасный способ отлично отдохнуть, замечательно провести время, получить море положительных эмоций и удовольствия. Это однозначно, полезный для души и тела релакс, поверьте, солнечные ванны в окружении тишины и чистого воздуха окажут просто волшебное влияние! Интересно, что для этого можно не уезжать в те страны, где в изобилии всем туристам предлагается аренда яхт, Киев тоже может порадовать вас, и приятно удивить яхтенным сервисом. Одна прогулка вдоль живописных берегов Днепра покажет те красоты родного края, о которых вы даже не подозревали.





Для каких случаев прогулка на яхте – идеальная идея?

Прогулка на яхте – это действительно идеальное решение для тысячи поводов! Рассмотрим несколько наиболее распространённых поводов:

Романтическая прогулка. Возможность замечательно провести время любящим людям только вдвоём, скрывшись от всего мира. Ужин на яхте можно приурочить под любую годовщину свадьбы или отношений, а также для того чтобы оригинально сделать предложение руки и сердца.

Свадебное торжество. Идея отпраздновать свадьбу на яхте – это свежо, оригинально, увлекательно. Большим банкетом в ресторане уже никого не удивишь, а в летнее время это особенно утомительно. Другое дело – праздник под белыми парусами!

Отдых в выходной день всей семьёй. Речная прогулка понравится и детям, и взрослым. Это прекрасная возможность весело, активно и интересно провести время всем вместе.

Празднование дня рождения или юбилея. Если дата выпадает на период с мая по сентябрь, а синоптики обещают хорошую погоду, то не стоит сомневаться в том, что праздник на яхте – лучшая идея!

Корпоратив. Речная прогулка с фуршетом – идеальный формат корпоративного мероприятия, направленного на сплочение коллектива, празднования знаменательных событий в истории фирмы. Также это может быть удачным местом для проведения переговоров с партнёрами по бизнесу.

Дружеские вечеринки (девичники, мальчишники, выпускной вечер).

Рыбалка.

Фотосессия.

Как видите, поводов – множество, осталось узнать, где же арендовать подходящее судно?





Где в Киеве взять отличную и комфортную яхту в аренду?

Аренда яхт в Киеве - это услуга, которую предлагает компания Yacht Band. Специалисты помогут вам подобрать подходящее судно из обширного ассортимента предложений: есть яхты парусные и моторные, различных габаритов, разной вместительности. Все плавсредства в отличном техническом состоянии, радуют комфортабельностью и удобствами, красивой и стильной обстановкой, в которой приятно проводить время.

Компания по желанию клиента подберёт яхту, маршрут прогулки, предоставит дополнительный сервис. Всё делается индивидуально под требования каждого обратившегося клиента.