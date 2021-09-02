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В чем выгода открытия бизнеса на Кипре?
17:28 02.09.2021 |
Задумывались о создание своего дела на Кипре? Тогда вам наверняка приходилось слышать о том, что бизнес на этом острове невероятно выгоден. Среди преимуществ называют маленькие процентные ставки, простоту и лёгкость в администрирование, отсутствие чрезвычайного давления со стороны государства.
Так ли это? Далее мы расскажем, какие на самом деле преимущества приносит с собой регистрация компании на Кипре.
Преимущества открытия бизнеса на Кипре:
Долгое время Кипр был одним из мировых оффшоров и смог накопить крупнейшую базу клиентов. Но после входа в Евросоюз страна перестала входить в число мировых и независимых налоговых гаваней. Впрочем, даже это не помешало сохранить все преимущества для открытия бизнеса на Кипре:
Налогообложение компаний на Кипре:
Налогообложение компаний на Кипре было и есть одним из наиболее привлекательных для ведения бизнеса. Так ведь каждый предприниматель, выбирая иностранную юрисдикцию, прежде всего, смотрит на налоговые показатели.
Предлагаем разобрать каждый из основных налогов Кипра:
НДС (налог на добавленную стоимость)
- Стандартная ставка НДС составляет 19 %.
Ещё есть и специальные, пониженные ставки НДС 5% и 9%, а также нулевая ставка.
Налог на прибыль и подоходный налог - 12,5 %. IT- и НИОКР-компании, воспользовавшись IP BOX режимом смогут снизить плату налога на прибыль на 50-85%.
Налог на недвижимое имущество
- Для недвижимости стоимостью менее 40 тысяч евро налоговая ставка равна 6%, максимальная ставка равна в 1,9% для недвижимости, стоимость которой превышает 3 миллиона евро.
- Сбор на нужды обороны - 17%.
- Налог на прирост капитала - ставка равна 20% от полученной прибыли при реализации недвижимости.
Как для приобретения уже сформировавшегося, готового бизнеса, так и для открытия новой организации необходимо подготовить следующие документы:
Если же настоящие собственники не желают огласки, то вместо них обычно вступают «номинальные». И да, это абсолютно законно.
Если бенефициарный владелец или учредитель являются юридическими лицами, то следуют обеспечить копии всех уставных документов.
Обязательное страхование ответственности работодателя
Важно также помнить, что согласно Кипрскому законодательству, начиная от 01.01.1991 г., данный вид страхования обязателен для всех работодателей. Ответственные лица заключают договор с уполномоченным и лицензированным страховым агентством.
Рассмотрим главные требования закона для работодателей:
В случае нарушения закона Кипрского государства к работодателю применяют санкции, начиная от штрафов в крупных размерах и вплоть до лишения свободы на срок до 12 месяцев. В некоторых случаях законодательство применяет оба наказания сразу.
Кипр - это один из больших мировых центров для открытия бизнеса. Открыть бизнес на острове легко и очень выгодно. Достаточно соблюдать требования законодательства и можно заниматься любой разрешенной деятельностью при минимальном контроле. Этот остров может предложить и обеспечить вам полное многообразие профессиональных услуг, как для маленьких организаций, так и для крупнейших корпораций.
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