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Спортсмен из Египта выиграл главную категорию турнира по сквошу в Одессе, украинка взяла первое место среди женщин
08:44 31.08.2021 |
В Одессе состоялся 11-ый международный чемпионат по сквошу "Zenit Black Sea Open 2021". В соревнованиях приняли участие игроки из Англии, Австралии, Германии, Уэльса, Египта, Румынии, США, Молдовы, Беларуси, других стран, а также спортсмены из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Хмельницкого, Полтавы, Херсона, Одессы.
Победителем в категории PRO среди мужчин (главная категория турнира) стал сквошист из Египта Ахмед Мухамед, а среди женщин в категории PRO перове место заняла Анастасия Костюкова из Украины.
Турнир проходил в течение 4 дней на кортах фитнес центра SPORT LIFE.
Организаторы турнира Дмитрий Щербаков и Максим Уракин ранее заявляли о необходимости популяризации сквоша в частности и спорта вообще через организацию турниров и привлечении украинского бизнеса в поддержку спорта. Основной целью турнира, по заявлениям организаторов, было укрепление спортивных и культурных связей между странами и спортсменами, популяризация и развитие сквоша в Украине, а также повышения уровня мастерства юных сквошистов.
Среди 150-ти участников были разыграны награды в 8-ми категориях. Призерами соревнований стали:
Мужчины (Категория PRO):
Первое место - Ахмед Мухамед (Египет);
Второе место - Clegg David (Австралия);
Третье место - Щербаков Дмитрий мл (Украина).
Женщины (Категория PRO):
Первое место - Костюкова Анастасия (Украина);
Второе место - Зражевская София (Украина);
Третье место - Хмелевская Ольга (Беларусь).
Мужчины (Категория Любители):
Первое место - Алексеенко Алексей (Украина);
Второе место - Jack Lake (Англия);
Третье место - Попко Евгений (Украина).
Мужчины (Категория 40 +):
Первое место - Рыбальченко Константин (Украина);
Второе место - Желудков Тимофей (Украина);
Третье место - Thornton Ben (Англия).
Мужчины (Категория 45 +):
Первое место - Ковальчук Виктор (Украина);
Второе место - Костевич Александр (Украина);
Третье место - Балута Дмитрий (Украина).
Женщины (Категория Любители):
Первое место - Задорожна Ольга (Украина);
Второе место - Батршина Марьяна (Украина);
Третье место - Хомовская Валентина (Украина).
Юношеский турнир (Категория ВU-15):
Первое место - Шкарупило Роман (Украина);
Второе место - Панченко Артем (Украина);
Третье место - Куриляк Данило (Украина).
Категория GU-15
Первое место - Крикун Анастасия (Украина);
Второе место - Супрун Елизавета (Украина);
Третье место - Бегеба Кристина (Украина).
Организаторы и спонсоры турнира:
Zenit Black Sea Open - самый крупный международный сквош турнир за всю историю независимой Украины. О масштабе чемпионата свидетельствует как количество стран и участников, так и большое количество организаций, привлеченных к подготовке и проведению соревнований.
Главным организатором и фитнес партнером мероприятия традиционно выступила национальная сеть фитнес клубов номер 1- "Sport Life", а также компания MaxEvents.
Генеральным спонсором выступила топливно-энергетическая компания SOCAR.
Спонсорами чемпионата являются компании СОЛЯРІС АГРОЛЮКС, Tecnifibre, Reima.
Официальное пиво турнира от TERMOPUB.
Официальный винный партнер SHABO.
Партнер вечеринки и гостиница турнира - Premier Hotel Odesa.
Медицинский партнер чемпионата - медицинская группа "АДОНИС".
Фруктовый партнер - компания USPA fruit.
Главный информационный партнер турнира - Интерфакс-Украина.
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