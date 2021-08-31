Винный бизнес в Украине





Культура потребления вина в Украине вышла на новый уровень. Философия напитка открывает новые грани для ведения бизнеса. От выращивания винограда и изготовления до хранения и продажи на торговых точках, ресторанах и винных барах. На сегодняшний день эта ниша заполнена лишь частично, открывая широкие перспективы для предпринимателей и инвесторов. Ежегодно возрастает доля экспорта украинского хмельного напитка на рынки Европы и страны Азии.

Уже сегодня можно встретить в картах туристических маршрутов по Украине места, связанные с изготовлением вин. Посещение виноградников привлекает туристов даже из таких стран-лидеров по изготовлению вина, как Франция и Италия. Украинские виноделы имеют свою уникальную технику производства, их марки становятся все более узнаваемы и популярны в мире.





Хорошее вино требует правильного хранения

На всех этапах: изготовление, транспортировка, хранение, продажа - вино требует к себе особого внимания. Нужен температурный режим, соответствующий каждому этапу в цепочке. Процесс брожения, отстаивания и первоначального хранения происходит в винных погребах. Для рестораторов и владельцев винных магазинов необходимы винные холодильники, обеспечивающие надлежащую температуру для хранения.

Владелец ресторана или винного бара имеет уникальную возможность создать неповторимый уголок ценителей качественного вина. Каждый сорт требует не только определенной температуры хранения, но и своего градуса при подаче. Это могут обеспечить холодильники для вина от https://wine-coolers.com.ua/. Запотевший бокал, наполненный сомелье, расскажет каждому свою, неповторимую историю о многогранном букете хмельного вина.

Некоторые владельцы бизнеса, связанного с продажей вина, оборудуют под его хранение винные комнаты. Но как показала практика, в них сложно выдерживать необходимый температурный режим, определенную влажность, угол наклона бутылки, чистоту воздуха, сохранность.

Клиент должен видеть бутылки с вином, наслаждаться их формами, изучая этикетки. Это, своего рода ненавязчивая реклама, вызывающая непреодолимое желание попробовать содержимое.





Бизнес с многовековыми традициями

Винный бизнес - это не только серьезных вложений, но и знания мировой культуры винного производства, потребления, понимание рынка. Украинское виноделие исходит из истоков глубокого средневековья, первые упоминания об изготовлении этого напитка приходятся на IV век до нашей эры. Рецепты монахов-виноделов возрождены производителями и по достоинству оценены гурманами.

Перспективный бизнес требует ответственного отношения. Важно не утратить неповторимый букет вкуса и тонкий аромат. Стоимость бутылки хорошего вина в магазине или ресторане может превышать не одну тысячу гривен.

Украинская отрасль виноделия демонстрирует положительные тенденции развития. Увеличивается производство, комбинации купажей становятся все обширнее. Качество на уровне мировых стандартов способствует дальнейшему стремительному продвижению винного бизнеса в стране.