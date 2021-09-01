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Кредит онлайн на карту: что нужно знать заемщику
08:33 01.09.2021 |
Микрозаймы отличаются тем, что их можно быстро оформить в онлайн-режиме. МФО не предъявляют строгих требований к заемщику, а заявки почти всегда одобряются. Поэтому получить кредит онлайн на карту может практически каждый человек, даже с плохой кредитной историей. Но есть некоторые нюансы, которые должен знать заемщик.
Как оформить кредит
Кредит на карту в онлайн-режиме может стать хорошим подспорьем для многих категорий населения. МФО выдает займы студентам, мамочкам в декрете, пенсионерам и лицам, не трудоустроенным официально. Главное, заемщику должно быть не менее 18 лет, а также наличие паспорта и идентификационного кода обязательно. Единственный минус - высокая процентная ставка, поэтому стоит быть готовым заплатить до 2% в день за пользование кредитом. Но некоторые организации предлагают более выгодные условия - первый займ под 0%. Оформить кредит онлайн очень просто:
Как вернуть кредит
Погашение задолженности происходит также просто. Для этого не потребуется идти в отделение. Погасить задолженность можно несколькими удобными способами:
Главное, оплата должна проводиться своевременно. За просрочку по выплате начисляются штрафные санкции. Конечно, в непредвиденных ситуациях МФО идут навстречу своим клиентам и предлагают пролонгацию договора.
В этом случае процент за пользование кредитными средствами остается тот же, но поскольку за каждый день придется платить, сумма, которую нужно вернуть, будет расти. Поэтому лучше заранее предусмотреть все форс-мажорные ситуации и оплачивать кредит вовремя.
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