Кредит онлайн на карту: что нужно знать заемщику

Микрозаймы отличаются тем, что их можно быстро оформить в онлайн-режиме. МФО не предъявляют строгих требований к заемщику, а заявки почти всегда одобряются. Поэтому получить кредит онлайн на карту может практически каждый человек, даже с плохой кредитной историей. Но есть некоторые нюансы, которые должен знать заемщик.





Как оформить кредит

Кредит на карту в онлайн-режиме может стать хорошим подспорьем для многих категорий населения. МФО выдает займы студентам, мамочкам в декрете, пенсионерам и лицам, не трудоустроенным официально. Главное, заемщику должно быть не менее 18 лет, а также наличие паспорта и идентификационного кода обязательно. Единственный минус - высокая процентная ставка, поэтому стоит быть готовым заплатить до 2% в день за пользование кредитом. Но некоторые организации предлагают более выгодные условия - первый займ под 0%. Оформить кредит онлайн очень просто:

Выбрать подходящую МФО (посмотреть рейтинги, прочитать отзывы).

Зайти на официальный сайт и заполнить заявку.

Указать сумму и срок кредитования.

Внести персональные данные и реквизиты банковской карты.

Подождать одобрения заявки (около 30 минут).

Как вернуть кредит

Погашение задолженности происходит также просто. Для этого не потребуется идти в отделение. Погасить задолженность можно несколькими удобными способами:

Онлайн, посредством перевода денег со счета любого банка на реквизиты МФО.

Внести средства при помощи терминала.

Провести платеж в любом отделении банка.

Главное, оплата должна проводиться своевременно. За просрочку по выплате начисляются штрафные санкции. Конечно, в непредвиденных ситуациях МФО идут навстречу своим клиентам и предлагают пролонгацию договора.

В этом случае процент за пользование кредитными средствами остается тот же, но поскольку за каждый день придется платить, сумма, которую нужно вернуть, будет расти. Поэтому лучше заранее предусмотреть все форс-мажорные ситуации и оплачивать кредит вовремя.