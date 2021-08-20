Видеосъемка для начинающих: пять полезных советов





Когда вы начинаете изучать особенности профессиональной видеосъемки, знакомитесь с базовыми принципами и оборудованием, - вам нужно сохранять спокойствие и не паниковать от свалившегося на голову огромного пласта информации. Данные ниже советы от студии видеопродакшена Hunkyproduction помогут вам получить хорошие снимки как на профессиональные камеры, так и на обычный телефон.

Перед тем как начать, убедитесь, что ваша камера подготовлена, аккумулятор полностью заряжен, объектив чистый, а в устройстве достаточно свободной памяти.

Снимайте отдельные кадры

Не размахивайте камерой, чтобы сканировать сцену или следить за действием персонажей. Вместо этого спланируйте свое видео как серию коротких роликов, сохраняя камеру неподвижной во время видеосъемки. Это воспитает в вас сдержанность и упростит монтаж финальной версии материала.

Добейтесь устойчивости

Включите стабилизацию изображения, если можете. Поддержка камеры штативом, столом, спинкой стула или стеной - лучше, чем ничего. Можно даже соорудить собственный штатив. Дергающаяся картинка никому не нравится, а такой подход к съемке добавит ей профессионализма.

Больше двигайтесь

Не снимайте все ролики с уровня глаз. Делайте кадры из разных мест: сверху, снизу и с разных позиций вокруг объекта. Ходите вокруг, ищите необычные ракурсы с хорошим освещением, подходящим под настроение видеоролика. Так картинка наполнится интересными красками, будет живой.

Не увеличивайте масштаб

Если у вашей камеры есть зум-объектив или функция приближения изображения, не используйте их без надобности. Или увеличивайте масштаб полностью или оставьте стандартные настройки. Дрожание камеры будет не таким сильным, а звук будет лучше, потому что вам придется приблизиться к объекту, а не снимать его издалека. Зум хорош на природе, когда вы показываете величину гор или холмов по сравнению с мелкими объектами по типу людей, деревьев, машин.

Подойдите ближе

Используйте большое количество крупных планов, чтобы привлечь внимание зрителей к важным вещам. Но не увеличивайте масштаб: вместо этого изменяйте расстояние до объекта ногами, приближаясь к нему и ходя вокруг.

Профессиональная видеосъемка - нелегкий, но интересный процесс. Заказать ее можно у студии видеопродакшн Hunkyproduction. Мы гарантируем качество роликов под любые запросы и всегда соблюдаем сроки выполнения заказа.







