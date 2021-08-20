Международный турнир по сквошу «Zenit Black Sea Open 2021» примет в Одессе 150 спортсменов из более чем десяти стран

В Одессе с 19 по 22 августа 2021 года состоится 11-й по счету Международный Чемпионат по Сквошу "Zenit Black Sea Open 2021". Местом проведения станет фитнес центр SPORT LIFE на проспекте Небесной Сотни, 2. Соревнования пройдут при содействии Федерации Сквоша.

За 4 дня турнира 150 участников разыграют награды в 8-ми категориях:

Мужчины - PRO, Любители, М40+ и М45+,

Женщины - PRO и Любители,

Юниоры - мальчики и девочки до 15 лет.

Организатор турнира Дмитрий Щербаков заявил о том, что главной целью турнира является укрепление спортивных связей между странами и спортсменами в пост-ковидное время, развитие сквоша в Украине, а также повышение уровня мастерства юных сквошистов.

Соорганизатор турнира "Zenit Black Sea Open 2021" Максим Уракин добавил, что физкультура и спорт в нашей стране нуждаются в поддержке и государства, и меценатов.

"Государство почти устранилось от развития целевых программ поддержки спорта, благодарим наших партнеров и бизнесменов-меценатов за содействие; без синергии государства и бизнеса спортсменам и секциям, а соответственно и спорту высших достижений, не обойтись", - сказал Максим Уракин.

В соревнованиях примут участие игроки из Англии, Австралии, Германии, Уэльса, Египта, Румынии, США, Молдовы, Беларуси, других стран, а также спортсмены из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Хмельницкого, Полтавы, Херсона и Одессы.

Открытие турнира запланировано на четверг 19 августа, церемония награждения победителей состоится в воскресенье 22 августа в пятизвёздочном отеле Premier Hotel Odesa.

Zenit Black Sea Open - самый крупный международный сквош турнир за всю историю независимой Украины. О масштабе чемпионата свидетельствует как количество стран и участников, так и большое количество организаций, привлеченных к подготовке и проведению соревнований.

Главным организатором и фитнес партнером мероприятия традиционно выступила национальная сеть фитнес клубов номер 1- "Sport Life", а также компания MaxEvents.

Генеральным спонсором выступила топливно-энергетическая компания SOCAR.

Спонсорами чемпионата являются компании СОЛЯРІС АГРОЛЮКС, Tecnifibre, Reima.

Официальное пиво турнира от TERMOPUB.

Официальный винный партнер SHABO.

Партнер вечеринки и гостиница турнира - Premier Hotel Odesa.

Медицинский партнер чемпионата - медицинская группа "АДОНИС".

Фруктовый партнер - компания USPA fruit.

Главный информационный партнер турнира - Интерфакс-Украина.

