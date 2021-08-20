Финансовые новости
- |
- 20.08.21
- |
- 10:37
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Международный турнир по сквошу «Zenit Black Sea Open 2021» примет в Одессе 150 спортсменов из более чем десяти стран
09:50 20.08.2021 |
В Одессе с 19 по 22 августа 2021 года состоится 11-й по счету Международный Чемпионат по Сквошу "Zenit Black Sea Open 2021". Местом проведения станет фитнес центр SPORT LIFE на проспекте Небесной Сотни, 2. Соревнования пройдут при содействии Федерации Сквоша.
За 4 дня турнира 150 участников разыграют награды в 8-ми категориях:
Мужчины - PRO, Любители, М40+ и М45+,
Женщины - PRO и Любители,
Юниоры - мальчики и девочки до 15 лет.
Организатор турнира Дмитрий Щербаков заявил о том, что главной целью турнира является укрепление спортивных связей между странами и спортсменами в пост-ковидное время, развитие сквоша в Украине, а также повышение уровня мастерства юных сквошистов.
Соорганизатор турнира "Zenit Black Sea Open 2021" Максим Уракин добавил, что физкультура и спорт в нашей стране нуждаются в поддержке и государства, и меценатов.
"Государство почти устранилось от развития целевых программ поддержки спорта, благодарим наших партнеров и бизнесменов-меценатов за содействие; без синергии государства и бизнеса спортсменам и секциям, а соответственно и спорту высших достижений, не обойтись", - сказал Максим Уракин.
В соревнованиях примут участие игроки из Англии, Австралии, Германии, Уэльса, Египта, Румынии, США, Молдовы, Беларуси, других стран, а также спортсмены из Киева, Львова, Харькова, Днепра, Хмельницкого, Полтавы, Херсона и Одессы.
Открытие турнира запланировано на четверг 19 августа, церемония награждения победителей состоится в воскресенье 22 августа в пятизвёздочном отеле Premier Hotel Odesa.
Zenit Black Sea Open - самый крупный международный сквош турнир за всю историю независимой Украины. О масштабе чемпионата свидетельствует как количество стран и участников, так и большое количество организаций, привлеченных к подготовке и проведению соревнований.
Главным организатором и фитнес партнером мероприятия традиционно выступила национальная сеть фитнес клубов номер 1- "Sport Life", а также компания MaxEvents.
Генеральным спонсором выступила топливно-энергетическая компания SOCAR.
Спонсорами чемпионата являются компании СОЛЯРІС АГРОЛЮКС, Tecnifibre, Reima.
Официальное пиво турнира от TERMOPUB.
Официальный винный партнер SHABO.
Партнер вечеринки и гостиница турнира - Premier Hotel Odesa.
Медицинский партнер чемпионата - медицинская группа "АДОНИС".
Фруктовый партнер - компания USPA fruit.
Главный информационный партнер турнира - Интерфакс-Украина.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Клинч с Киевсоветом: Почему новый глава КГГА все равно будет зависеть от Кличко
ТОП-НОВОСТИ
|Почему при власти Зеленского патриотические мероприятия заканчиваются скандалами
|Чернышев опроверг слухи о своем назначении главой КГГА
|Выборы без контроля над границей. Как Зеленский организует фиктивную деоккупацию Донбасса
|Сломать Киевсовет: Зачем Чернышева хотят назначить главой КГГА вместо Кличко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Международный турнир по сквошу «Zenit Black Sea Open 2021» примет в Одессе 150 спортсменов из более чем десяти стран
В РУБРИКЕ
|Почему ноутбуки до сих пор успешно конкурируют со смартфонами
|Что такое профессия тестировщика в сфере IT
|Вывести деньги с киви-кошелька
|Как происходит замена гнезда для зарядки USB?
|Проект коттеджа с нулевым энергопотреблением
|Міжнародний Європейський Університет, впровадив віртуальну реальність в розвиток освітнього процесу
Это интересно
|Tencent ограничит время пребывания несовершеннолетних в онлайн-играх в сотрудничестве с властями Китая
|TSMC стала самой дорогой азиатской компанией, обогнав Tencent
|У Nissan Note появилась «заряженная» версия Nismo
|Huawei «застряла»: никто не может помочь ей начать производство SoC Kirin
|Представлен iQOO 8 Pro, который не хуже Honor Magic3 Pro и Mi Mix 4
|Boston Dynamics показала, как двуногие роботы Atlas занимаются паркуром
|Американцы создали 3D-принтер для промышленной печати идеальных литиевых аккумуляторов