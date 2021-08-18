Почему ноутбуки до сих пор успешно конкурируют со смартфонами

По мере роста функциональности мобильные телефоны заменили нам немало полезных девайсов: вспомните MP3-плеер, цифровой фотоаппарат, фонарик, будильник, секундомер, компас и даже видеорегистратор. Сегодня смартфоны с огромными дисплеями представляют серьезную угрозу уютненьким планшетам.

Однако, по мнению консультантов интернет-магазина техники Eldorado, ноутбуки устоят перед натиском телефонов и сохранят популярность. У них же мы узнали, почему смартфоны и лэптопы смогли избежать конкуренции.

Большой дисплей все еще актуален

Если обратите внимание на дизайн представленных MacBook в Eldorado, сразу заметите их компактность и невероятную тонкость корпуса. Действительно, эти устройства наиболее мобильны с позиции и габаритов и автономности. Время работы от батареи "яблочных" ноутбуков достигает впечатляющих 20 часов, а значит, скучать владельцу такого устройства в течение дня будет просто некогда.

Ультрабук радует крупным дисплеем и в рабочих процессах - любой файл, будь то текст, таблица или изображение смотрятся на нем масштабно и комфортно. Даже при длительной работе вы забудете об усталости глаз и головной боли. С этой точки зрения MacBook - идеальный рабочий инструмент.

Запас производительности для действительно сложных задач

Для решения деловых вопросов все еще требуются существенные ресурсы устройства, поэтому ноутбук будет более практичным решением для запуска:

графического редактора. Тяжелые программы обработки визуального контента намного функциональнее урезанных аналогов для смарт-устройств;

программ для работы с текстами и таблицами. Документы с большим количеством данных проще и удобнее открывать силами мощных комплектующих;

онлайн-сервисов общего доступа. Яркий пример - Google Документы, требующие значительного запаса ОЗУ для комфортной работы с файлами.

Для деловых людей и работников интеллектуального труда смартфон - практичный помощник и средство связи, а ноутбук остается эффективным и удобным инструментом.

Физическая клавиатура удобнее сенсорных экранов

Смартфоны призваны ознакомить пользователя с информацией, а создавать что-то все же лучше на большом экране. В некоторых программах телефоны функциональнее, однако чаще это развлекательные сервисы, например, Instagram и TikTok.

Сенсорная клавиатура большинства телефонов удобна, если нужно ввести запрос в поисковой системе или ответить на сообщение. Но набирать на ней простыни текста невероятно тяжело. Во-первых, сказывается размер клавиш, ошибиться в нескольких буквах проще простого.

Во-вторых, для многих писателей важен именно ход нажатия клавиши, то есть глубина ее погружения в корпус.

И, в-третьих, сила привычки работать с массивными клавиатурами лэптопа или компьютера мешает в полной мере освоить набор текста на сенсорной поверхности.

Именно поэтому ноутбуки еще много лет будут удерживать звание мегаудобных "печатных машинок".