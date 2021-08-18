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Почему ноутбуки до сих пор успешно конкурируют со смартфонами
16:44 18.08.2021 |
По мере роста функциональности мобильные телефоны заменили нам немало полезных девайсов: вспомните MP3-плеер, цифровой фотоаппарат, фонарик, будильник, секундомер, компас и даже видеорегистратор. Сегодня смартфоны с огромными дисплеями представляют серьезную угрозу уютненьким планшетам.
Однако, по мнению консультантов интернет-магазина техники Eldorado, ноутбуки устоят перед натиском телефонов и сохранят популярность. У них же мы узнали, почему смартфоны и лэптопы смогли избежать конкуренции.
Большой дисплей все еще актуален
Если обратите внимание на дизайн представленных MacBook в Eldorado, сразу заметите их компактность и невероятную тонкость корпуса. Действительно, эти устройства наиболее мобильны с позиции и габаритов и автономности. Время работы от батареи "яблочных" ноутбуков достигает впечатляющих 20 часов, а значит, скучать владельцу такого устройства в течение дня будет просто некогда.
Ультрабук радует крупным дисплеем и в рабочих процессах - любой файл, будь то текст, таблица или изображение смотрятся на нем масштабно и комфортно. Даже при длительной работе вы забудете об усталости глаз и головной боли. С этой точки зрения MacBook - идеальный рабочий инструмент.
Запас производительности для действительно сложных задач
Для решения деловых вопросов все еще требуются существенные ресурсы устройства, поэтому ноутбук будет более практичным решением для запуска:
Для деловых людей и работников интеллектуального труда смартфон - практичный помощник и средство связи, а ноутбук остается эффективным и удобным инструментом.
Физическая клавиатура удобнее сенсорных экранов
Смартфоны призваны ознакомить пользователя с информацией, а создавать что-то все же лучше на большом экране. В некоторых программах телефоны функциональнее, однако чаще это развлекательные сервисы, например, Instagram и TikTok.
Сенсорная клавиатура большинства телефонов удобна, если нужно ввести запрос в поисковой системе или ответить на сообщение. Но набирать на ней простыни текста невероятно тяжело. Во-первых, сказывается размер клавиш, ошибиться в нескольких буквах проще простого.
Во-вторых, для многих писателей важен именно ход нажатия клавиши, то есть глубина ее погружения в корпус.
И, в-третьих, сила привычки работать с массивными клавиатурами лэптопа или компьютера мешает в полной мере освоить набор текста на сенсорной поверхности.
Именно поэтому ноутбуки еще много лет будут удерживать звание мегаудобных "печатных машинок".
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