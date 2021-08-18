Что такое профессия тестировщика в сфере IT

Кто такой тестировщик или QA-инженер, и почему данная профессия востребована на рынке труда? Обзор зарплат, обязанностей, и особенностей изложим в этой статье.

В обязанности тестера входит следить за качеством продукта. Отсюда и название QA-инженер, которое дословно означает Quality Assurance, то есть обеспечение качества. Фактически работа заключается в составлении прогноза относительно работоспособности системы и возможных неисправностей, а также в тестировании готового продукта:

Тест продукта или его нового функционала.

Создание автоматических систем тестирования.

Работа с Bug Tracking и Test Management системами.

Составление поясняющей документации для разработчиков продукта.

Опытный тестер знает, что обнаружить все ошибки практически нереально, поэтому он сосредоточен на критичных ошибках, способных нанести ущерб функциональности и репутации продукта.

Заработная плата

Один из самых популярных сайтов в айти сфере - LinkedIn. На данный момент количество компаний, которым требуется QA Engineer, перевалило за 180 тысяч по данным этого ресурса. Стоимость работы складывается из навыков тестера. Так фронтэнд тест приносит меньше дохода, чем тестирование и frontend, и backend. Средние заработные платы для начинающих тестировщиков варьируются в диапазоне 600-800$. Опытные специалисты получают 7-8 тысяч долларов ежемесячно. Крупные компании, типа PayPal или Facebook, готовы платить более сотни тысяч долларов в месяц за обнаружение багов.

Устроиться на работу тестером несложно. Обычно при прохождении курсов, обучающий специалист рекомендует хантерам своих учеников. Как же выбрать курсы для обучения этой специальности?

Курсы QA Engineer

Лучшие курсы тестировщиков, благодаря которым можно не только освоить профессию, но и повысить квалификацию, проходят как в онлайн режиме, так и очно. Помимо обучения, вам будут предложены стажировки в компаниях, работающих в сфере IT.

Ряд компаний, например, Mate Academy, обучают навыкам тестера бесплатно и гарантируют получение работы своим ученикам после освоения курса по QA Engineer. Их показатели впечатляют: больше 90 процентов студентов остаются работать в IT.

Перспективы в профессии, помимо роста заработной платы, предполагают рост до project-менеджера или разработчика. Кандидат обязан обладать способностью объяснить сложные вещи доступным языком и быть усидчивым и внимательными. Обязательно знание английского Intermediate и выше уровнем. Это требование обусловлено необходимостью общения в международных компаниях, которые чаще всего и приглашают тестеров.

Еще одна важная особенность работы заключается в умении мыслить, как мыслят клиенты, пользователи продукта. Поиск багов, хоть и является ключевым моментом, но не гарантирует дальнейшего развития проекта. А от хорошего специалиста ждут рекомендаций, благодаря которым продукт будет становиться перспективнее.

Итак, если вы из тех, кто:

разбирал игрушки до последнего винтика из любопытства и желания разобраться, как это устроено;

умеете часами концентрироваться на мелких задачах;

мечтаете сделать карьеру в айти;

жаждете работать в компании международного уровня,

то вам точно подойдет эта профессия.

Из бесплатных курсов можно посмотреть курс QA Start Up на Ютубе или получить образование в Mate Academy, оплатить которое вас попросят только после трудоустройства.

Платные курсы предоставляют GeekBrains, SkillUp, Skillfactory, Skillbox и Нетология. Все они предоставляют сертификат после прохождения обучения и помогают с трудоустройством.