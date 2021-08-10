Как происходит замена гнезда для зарядки USB?

Мобильные устройства уже стали незаменимыми инструментами в работе, учебе и развлечениях. В связи с интенсивным их использованием, все чаще возникает необходимость подключать зарядное устройство. Через некоторое время это может привести к проблемам с USB-портом. Это достаточно серьезная поломка, потому что мобильный аппарат не заряжается на 100 процентов или вообще не подает признаков жизни при подключении БП. В такие моменты пользователь хочет исправить этот дефект как можно скорее, чтобы продолжать использовать устройство полноценно.

Каковы наиболее частые неисправности зарядного USB-разъема?

Проблемы с USB-портом для зарядки могут иметь множество причин. Начнем с того, что большинство из нас носит свои устройства в кармане или сумочке, где мобильное оборудование подвергаются различным видам загрязнений. Часто разъем просто забивается посторонними элементами, из-за чего устройство не работает должным образом.

Кроме того, пользователи часто берут свои смартфоны и планшеты в ванную комнату или на пляж. Даже при отсутствии прямого контакта с водой, высокая влажность может негативно сказаться на открытых контактах разъема зарядки.

Другой очень частой причиной сбоев является некорректное подключение зарядного устройства с применением слишком большого усилия и неправильное позиционирование штекера относительно разъема USB. Кроме того, использование устройства во время зарядки, также способствует возникновению сбоев, потому что в этом случае кабель натягивается и приводит к тому, что контакты в гнезде отламываются.

Как выглядит замена гнезда USB?

Если уже были перепробованы все методы и средства: сами почистили розетку, проверили другое зарядное устройство и т.д, а розетка для зарядки USB по-прежнему не работает, то необходимо обратиться к специалистам, которые помогут справиться с этой проблемой. Попытка разобраться самостоятельно может привести к полному повреждению устройства. Как выглядит этот ремонт в сервисе?

Когда устройства поступают в сервис, они аккуратно разбираются, чтобы не повредить другие элементы внутри корпуса. При необходимости контакты разъема USB-зарядки припаиваются к плате. Если же дефект более серьезный, то компоненты зарядного узла полностью заменяются. В этом случае необходимо менять полностью шлейф с разъемом зарядки, который лучше найти здесь https://www.aks.ua/catalog/shleif/. В конце проверяется, сработало ли это действие, если да, устройство снова собирается и возвращается его владельцу.