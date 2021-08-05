Проект коттеджа с нулевым энергопотреблением

В 2016 году в Хенгело (Нидерланды) был построен один из самых энергоэффективных частных домов в мире с применением передовых технологий генерации и сбережения энергии.



Двухэтажный коттедж Lofthouse площадью 240 м2 создан в стиле лофт и имеет полностью автономное энергопотребление (Net Zero Energy). Созданный архитектурным бюро BKVV Architecten, дом ориентирован на простоту и функциональность.

Коттедж был построен по технологии быстрого строительства всего за 7 недель. Основой здания служит плитный фундамент со стальным каркасом, а ограждающие конструкции выполнены из сэндвич-панелей Ruukki Energy толщиной 140 мм с наполнителем PIR, поверх которых установлены дизайн-профили Design Tokyo S18. Такое решение позволило получить лучшую герметичность и придать зданию выразительный внешний вид. Мягкая синусоидальная форма фасадов и кровли эффектно переливается, отражая небо, а из больших панорамных окон открывается фантастический вид на луга.



Зимой солнце служит пассивным источником тепла через окна с двухкамерными стеклопакетами на западном и восточном фасадах здания. Приведенное сопротивление теплопередачи изолированных пустотных плит пола R = 4,5 м2К/Вт, стен и кровли - 6,39 м2К/Вт, а остекления - 1,24 м2К/Вт.









Благодаря высокой степени теплоизоляции и воздухонепроницаемости (Qv = 0,2 м3/ч*м2) в сочетании с современным техническим оснащением дом получился максимально энергоэффективным и комфортным. Высокая герметичность ограждающих конструкций и система вентиляции с рекуперацией тепла (КПД 95%) позволяют экономить энергоресурсы и поддерживать оптимальный микроклимат в помещениях. При размерах здания 18х8 м и внутреннем объёме 860 м3 потери тепла при температуре -10 °C составляют около 5 кВт.

Интерьер коттеджа выполнен с применением видимых строительных конструкций - металлического каркаса, сборных железобетонных плит и сэндвич-панелей, создавая при этом современный уютный стиль. Видимые участки сэндвич-панелей изящно сочетаются с окрашенными стенами и стеклянными конструкциями.

В коттедже установлен тепловой насос для отопления и нагрева воды, работающий по принципу «вода-вода». Основным преимуществом теплового насоса такого типа является возможность пассивного охлаждения здания летом. Система «тёплый пол» с частым расположением труб позволяет использовать теплоноситель с очень низкой температурой. В первый отопительный сезон температура подачи не превышала 26 °C, при этом в помещениях удалось достичь комнатной температуры не ниже 20 °C. В качестве теплового аккумулятора используются железобетонные перегородки, позволяющие сохранять тепло до 24 часов, таким образом создавая возможность нагревать помещения во время максимальной генерации энергии.

В системе подачи воды для душа предусмотрен теплообменник, который предварительно нагревает поступающую холодную воду от сточных вод из душа, что позволяет экономить около 45% горячей воды.

Производство электроэнергии осуществляется с помощью 20 фотоэлектрических панелей, размещённых на кровле хозяйственной постройки, которые генерируют около 5 кВт⋅ч.

При годовом потреблении энергии 4 912 кВт⋅ч, системы дома генерируют 6 200 кВт⋅ч, обеспечивая профицит 1 288 кВт⋅ч. Избыток электроэнергии аккумулируется в накопителях для последующего использования в хозяйстве.

Вода в регионе строительства очень жёсткая, поэтому большинство жителей используют систему смягчения. Проект здания предусматривает фильтрацию дождевой воды с дома и хозпостройки, собирая её в резервуар ёмкостью 7 500 л. Этого хватает примерно на 5 недель использования. К резервуару подключены все краны, включая душ, унитаз и стиральную машину, кроме кухонного крана с питьевой водой.

Благодаря высоким показателям устойчивости коттедж Lofthouse получил звание самого экологичного дома в Нидерландах в 2020 году в категории домов площадью более 175 м2.













