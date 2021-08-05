Міжнародний Європейський Університет, впровадив віртуальну реальність в розвиток освітнього процесу

Міжнародний Європейський Університет презентував VR - кімнату

Віртуальна реальність починає розвиватися в освіті, і все більше число університетів впроваджує цю технологію.

Аналіз світового досвіду свідчить про ефективність та перспективність сенсорних мереж та новітніх технологій. Міжнародний Європейський Університет, завжди йде в ногу з часом, та вдосконалює свої навчальні програми, допомагаючи студентам вивчати обрані дисципліни за останніми технологічними новинками.

За таким принципоом, університет відкрив VR - кімнату, яка дозволяє студентам досліджувати місця призначення з усього світу, навіть не покидаючи аудиторію. Забезпечена багатьма нагородами програмна платформа сприяє прискореному вивченню та викладанню медичних наук та анатомії на настільних, мобільних та віртуальних пристроях.

Підвищення ефективності навчання з використанням технологій віртуальної реальності обумовлене також тим, що заняття з використанням сучасних технологій викликають великий інтерес, результатом чого стає підсилення навчальної мотивації та активності студентів. Як розповіла нам Літвінова Наталія Юріївна, яка є директором "Європейської Медичної Школи" Міжнародного Європейського Універстету, реалізація різних навчальних програм на основі VR - технологій повідомляють про підвищений інтерес студентів до подібної форми занять й ентузіазм, з яким вони готуються до кожного заняття, вивчаючи теоретичний матеріал, який потім зможуть пропрацювати у віртуальному середовищі. Дана модель - найкраща серед усіх, що зараз існують. Даний віртуальший шлем, має маніпулятор, за допомогою якого, можна працювати окремо без ком`ютера, адже він має окремий комп`ютер в собі. Вгазалі даний шлем використовують для ігор, фітнесу, та інших занять, ми використовуємо його для навчання. Кожна ліцензія, дає можливість вести занятта від 10 - осіб в групі, а також можна вести опитування, які виключають можливість підглянути правильну відповідь та зманіпулювати. За ішою ліцензією, ми матимемо змогу навчати 200 студентів одночасно, і вивичати анатомію з будь - якого пристрою. Мене особисто тішить те, що осінню, під час оновлення ліцензії, можна одночасно бачити, як це відбувається на комп`ютерній томографії, ренгені, узі. Ми зможемо використовувати це у клінчних предметах, та показати студентам той чи інший орган у віртуальній реальності" - розповіла, Наталія Юріївна.

Крім того, навчальні програми, створені на основі технологій віртуальної реальності, є універсальними (тобто при використанні таких програм для різних предметних областей необхідний практично один і той самий комплект програмно-апаратних засобів), легко «вбудовуються» в традиційний навчальний процес і дають змогу замінити реальні об'єкти їх імітаційними моделями й інтерактивними тренажерами, за допомогою яких студенти можуть моделювати різні ситуації і знаходити оптимальні рішення.

В підсумку, можна сказати, що віртуальна реальність - ідеальне навчальне середовище. Сприйняття віртуальної моделі з високою мірою достовірності дає змогу якісно і швидко готувати фахівців з різних спеціальностей. Освіта з використанням віртуальної реальності дає змогу наочно проводити лекції і семінари, тренінги, демонструвати тим, хто навчається, всі аспекти реального об'єкта або процесу, що в цілому дає колосальний ефект, покращує якість і швидкість освітніх процесів і зменшує їхню вартість. Технології віртуальної реальності дають змогу повною мірою використовувати те, що людина 80% інформації отримує з навколишнього світу з допомогою зору, при цьому люди запам'ятовують 20% того, що вони бачать, 40% того, що вони бачать і чують, і 70% того, що вони бачать, чують і роблять. У результаті відбувається повне залучення студентів у навчальний процес, що підвищує їхню мотивацію й успіхи в отриманні знань.

