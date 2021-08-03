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В чем выгода приобретения автобуса в лизинг?
15:54 03.08.2021 |
Если вас привлекает бизнес, связанный с пассажирскими перевозками, но нет достаточной суммы денег для приобретения транспортного средства, выходом может стать покупка автобуса в лизинг. Услугой лизинговых компаний могут воспользоваться не только лица юридические, а и физические, занимающиеся - индивидуальной предпринимательской деятельностью.
Автобус в лизинг - плюсы и минусы по сравнению с кредитом
Поскольку к взятому юрлицом в лизинг автобусу применяется ускоренная амортизации с коэффициентом 3 из-за его интенсивной эксплуатации, лизингополучатели имеют возможность, не изымая из оборота значительных финансовых средств:
Последнее положение свидетельствует о том, что лизингополучателю не придется платить прямой налог, называемый «на имущество». Всех этих благ лишен заемщик банковского кредита. К другим преимуществам лизингополучателя перед клиентом банка относятся:
Да и процент по лизингу обычно значительно ниже, чем при оформлении банковского кредита.
Почему банку лизинг выгоднее обычного кредита?
В последнее время многие банки тоже начали применять лизинговую систему кредитования. Они считают ее для себя более надежной. Это объясняется тем, что созданная при банке лизинговая компания является владельцем автобуса до конца срока действия договора и выплаты остаточной его стоимости.
Поэтому, в случае возникновения проблем с внесением клиентом платежей, ТС просто изымается у него лизингодателем без всяких судебных разбирательств. С кредитом в банке все намного проблематичней.
В чем выгода лизинга для лизингополучателя?
Клиенту лизинг выгодный из-за отсутствия необходимости собирать кучу документов, как это происходит при банковском займе. Сам процесс оформления договора намного проще и быстрее. Лизингодатель обычно требует аванс меньше, чем первоначальный взнос банку за кредит. К тому же большинство лизинговых компаний не требует залогового обеспечения.
Чем лизинг выгоднее аренды
Брать автобус в лизинг более выгодно, чем в аренду, априори, поскольку в обоих вариантах приходится платить ежемесячно примерно одинаковую сумму, но по истечении срока действия договора в первом варианте техника переходит лизингополучателю в собственность, а во втором - возвращается арендодателю. Аренда оправдана, если потребность в имуществе единоразовая или краткосрочная.
Кто может взять автобус в лизинг - ограничения
Лизингодатель может отказать потенциальному клиенту или потребовать предоставить залоговое обеспечение если считает, что доходов потенциального лизингополучателя недостаточно для погашения платежей.
Множество марок автобусов готова предоставить в долгосрочную аренду с последующим выкупом лизинговая компания ТЕКОМ Лизинг.
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