Во Львовской области впервые прошел турнир по гольфу среди женщин Open Ladies Golf Tour

24 июля впервые во Львовской области прошли соревнования среди женщин Open Ladies Golf Tour при поддержке Всеукраинской федерации гольфа. Четвертый этап ежегодных соревнований состоялся в ГК Эдем.

Сложное гольф-поле Эдем покоряли гольфистки из разных уголков страны. В зависимости от уровня игры и гандикапа, женщины соревновались в различных категориях (0-36.0) и (36.1-54.0). Такое распределение помогает как начинающим, так и опытным гольфисткам в одинаковых условиях бороться за первенство.



На этот раз к участию в соревнованиях присоединилось много новых спортсменок, которые впервые участвовали в Open Ladies Golf Tour, а для некоторых именно этот турнир стал дебютным.

“Для нас женские турниры по гольфу – это не только красота и удовольствие от игры, это также мощное сообщество спортменок, которое с каждым разом увеличивается и вдохновляет других становиться частью украинского гольфа. Мы рады, что гольф-поле Эдем наконец готово для проведения масштабных турниров. Теперь у жительниц Западной Украины есть где играть в гольф, а для всех гольфисток есть ещё одна очень красивая локация для турниров.” – говорит директор Open Ladies Golf Tour Елена Рудик.

Результаты соревнований Open Ladies Golf Tour.

С учетом гандикапа в номинации Stableford Net лидерами стали: Дяченко Марина (в гандикапной группе 0-36), Волошина Юлия (в группе 36.1-54.0)

Best Gross - Растворцева Эльвира, а среди начинающих, которые проходили 9 лунок - Сковрон Галина. Best junior Stableford - Растворцева Алиса.

Longest drive - гандикапная группа 0-36 - Растворцева Эльвира, группа 36.1-54.0 - Романаускас Кристина. Closest to the pin - (0-36) - Загородная Галина, (36.1-54.0) - Смолинска Кристина.

Всеукраинская федерация гольфа благодарит всех партнеров, которые присоединились к организации Open Ladies Golf Tour: гольф-клуб Edem Golf Club, Edem Resort Medical & SPA, автомобильный бренд Porsche, гостиницы Forte Village и Palazzo Fiuggi, гольф-пространство CosmosGolf, бренд гольф экипировки TaylorMade, Premier Palace Wellness Club, бразильский ресторан Grill do Brazil, эксклюзивные подарки от ZAPASHNA.

Напоминаем, что следующий этап состоится 12 августа в ГК Супериор, Харьков.





