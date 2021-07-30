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Во Львовской области впервые прошел турнир по гольфу среди женщин Open Ladies Golf Tour
14:04 30.07.2021 |
24 июля впервые во Львовской области прошли соревнования среди женщин Open Ladies Golf Tour при поддержке Всеукраинской федерации гольфа. Четвертый этап ежегодных соревнований состоялся в ГК Эдем.
Сложное гольф-поле Эдем покоряли гольфистки из разных уголков страны. В зависимости от уровня игры и гандикапа, женщины соревновались в различных категориях (0-36.0) и (36.1-54.0). Такое распределение помогает как начинающим, так и опытным гольфисткам в одинаковых условиях бороться за первенство.
На этот раз к участию в соревнованиях присоединилось много новых спортсменок, которые впервые участвовали в Open Ladies Golf Tour, а для некоторых именно этот турнир стал дебютным.
“Для нас женские турниры по гольфу – это не только красота и удовольствие от игры, это также мощное сообщество спортменок, которое с каждым разом увеличивается и вдохновляет других становиться частью украинского гольфа. Мы рады, что гольф-поле Эдем наконец готово для проведения масштабных турниров. Теперь у жительниц Западной Украины есть где играть в гольф, а для всех гольфисток есть ещё одна очень красивая локация для турниров.” – говорит директор Open Ladies Golf Tour Елена Рудик.
Результаты соревнований Open Ladies Golf Tour.
С учетом гандикапа в номинации Stableford Net лидерами стали: Дяченко Марина (в гандикапной группе 0-36), Волошина Юлия (в группе 36.1-54.0)
Best Gross - Растворцева Эльвира, а среди начинающих, которые проходили 9 лунок - Сковрон Галина. Best junior Stableford - Растворцева Алиса.
Longest drive - гандикапная группа 0-36 - Растворцева Эльвира, группа 36.1-54.0 - Романаускас Кристина. Closest to the pin - (0-36) - Загородная Галина, (36.1-54.0) - Смолинска Кристина.
Всеукраинская федерация гольфа благодарит всех партнеров, которые присоединились к организации Open Ladies Golf Tour: гольф-клуб Edem Golf Club, Edem Resort Medical & SPA, автомобильный бренд Porsche, гостиницы Forte Village и Palazzo Fiuggi, гольф-пространство CosmosGolf, бренд гольф экипировки TaylorMade, Premier Palace Wellness Club, бразильский ресторан Grill do Brazil, эксклюзивные подарки от ZAPASHNA.
Напоминаем, что следующий этап состоится 12 августа в ГК Супериор, Харьков.
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