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Пластиковые окна EVI
08:06 26.07.2021 |
Окно — лицо любого помещения. Красивый фасад, стильный интерьер, тепло и шумоизоляция — задачи, которые решаются всего лишь с помощью качественных окон, можно перечислять бесконечно. Именно поэтому выбор окна считается залогом успешного ремонта.
Пластиковые окна — вот универсальный способ сделать помещение теплым, уютным и стильным. С каждым годом число тех, кто отказывается от деревянных окон, растет. Даже консерваторы готовы забыть о деревянных рамах, нуждающихся в покраске каждые несколько месяцев, в пользу современных ПВХ-конструкций.
Пластиковые окна — это:
- абсолютная герметичность и защита от грязи, пыли и шума. Вне зависимости от того, окна какого производителя выбирает заказчик, пластиковый профиль — это гарантия тишины и сухости в доме;
- надежность. Пластиковое окно служит десятилетиями и не теряет своей функциональности. Профили из металлопластика устойчивы к перепадам температур, не реагируют на ультрафиолетовые лучи, поддерживают температуру внутри помещения на одном уровне;
- безопасность. Открыть пластиковое окно снаружи трудно, выдавить стекло — невозможно. Пластиковое окно отличный способ защитить свое жилье от непрошеных гостей. Удобная опция: установка дополнительного армирования для усиления пластикового профиля. С такой защитой хозяева могут быть спокойными за свое имущество;
- универсальность. Пластиковые окна сегодня используются для оформления любой части помещений. Балконы, лоджии, террасы, беседки — специалисты по продаже и монтажу пластиковых окон всегда подскажут, какой тип стеклопакета и профиля лучше выбрать для конкретного помещения;
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стиль. Современный рынок предлагает тысячи вариаций цветов профиля ПВХ-окон и стеклопакетов к ним. Ламинированные профили, цветные, широкие и узкие, стекла с тонировкой или витражом — пластиковые окна органично впишутся в помещение с любым дизайном.
Пластиковые окна — экономия или роскошь?
Цена пластиковых окон варьируется в зависимости от их производителя. При этом стоит учесть, что большинство производителей работает над целым рядом продукции для разного сегмента рынка. Пластиковые окна уровня «эконом» и их аналоги из линейки «премиум» дают клиентам возможность выбрать то, что им по карману.
За последние годы пластиковые окна стали не роскошью, а необходимость. Доказано, что помещения с металлопластиковыми окнами сохраняют на 30-45% больше тепла, чем их деревянными аналогами. Особенно это актуально сегодня, когда цена за коммунальные услуги повышается.
Что в итоге? Пластиковые окна — способ сэкономить деньги в долгосрочной перспективе.
Как выбрать пластиковое окно?
Несмотря на весь ассортимент пластиковых окон на рынке, выбрать подходящий вариант просто. Задачи пластиковых окон:
В зависимости от того, какой параметр больше интересует клиента, специалисты подберут нужное пластиковое окно. Окна с большим количеством камер в профиле лучше сохраняют тепло, стеклопакеты с особой технологией обработки стекол - лучше пропускают свет. Комбинированные вариант решают все проблемы.
Кому доверить установку пластиковых окон?
Монтаж пластикового окна — это залог его долгой службы. Только квалифицированные специалисты знают все тонкости и нюансы установки окон, и обеспечивают высокий уровень гарантийного обслуживания.
10000 украинцев уже сделали свой выбор в пользу компании EVI.
EVI – это команда специалистов, которая поможет выбрать качественные пластиковые окна, проведет замеры помещения, доставит и установит окна в кратчайший срок.
Пластиковые окна EVI надежно защитят любое помещение, а комплекс дополнительных услуг приятно удивит заказчика. Клиентам специалисты EVI предлагают:
Важный нюанс: пластиковые окна EVI везет прямо с завода производителя, и гарантирует отсутствие переплат.
Команда EVI справится с заказом любого уровня сложности, сделает свою работу качественно и ответит на любые вопросы клиентов. Пластиковые окна EVI – забота о комфорте и безопасности вашего дома.
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