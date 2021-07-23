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Finance.ua запустил каталог по онлайн-кредитам без звонков, справок и фото
08:35 23.07.2021 |
Финансовый портал Finance.ua анонсировал новый сервис по подбору кредитов онлайн на банковскую карту для людей с плохой кредитной историей и без справок о доходах.
За последние несколько лет многие украинцы начали обращаться к микрокредитам, так как это простой и быстрый способ достать деньги на срочные потребительские нужды. Микрокредиты отличаются скоростью оформления, большой вероятностью одобрения и системой начисления процентов.
Уже не первый год жители Украины обращаются на страницу Файненс юа https://finance.ua/credits/online-f за онлайн кредитами, так как в каталоге представлены всевозможные МФО, которые выдают займы без отказа. Студенты, военные, мамы в декрете и люди с плохой кредитной историей обращаются к каталогу по онлайн-кредитованию, чтобы со 100% одобрением получить деньги.
Как получить и погасить кредит в онлайн режиме
Finance.ua заботиться о своих пользователях, поэтому на главной странице онлайн-каталога размещены фильтры: сумма, срок и наличие трудоустройства. После настройки опций, сайт генерирует список подходящих вариантов по кредитованию. Чтобы получить займ, нужно заполнить свои данные и ожидать решения по кредиту на карту.
Чтобы быстро погасить задолженность, финансовый портал предлагает пользователю 4 удобных способа:
На Finance.ua каждый сможет найти то, что ему нужно.
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