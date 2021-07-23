Finance.ua запустил каталог по онлайн-кредитам без звонков, справок и фото

Финансовый портал Finance.ua анонсировал новый сервис по подбору кредитов онлайн на банковскую карту для людей с плохой кредитной историей и без справок о доходах.

За последние несколько лет многие украинцы начали обращаться к микрокредитам, так как это простой и быстрый способ достать деньги на срочные потребительские нужды. Микрокредиты отличаются скоростью оформления, большой вероятностью одобрения и системой начисления процентов.





Уже не первый год жители Украины обращаются на страницу Файненс юа https://finance.ua/credits/online-f за онлайн кредитами, так как в каталоге представлены всевозможные МФО, которые выдают займы без отказа. Студенты, военные, мамы в декрете и люди с плохой кредитной историей обращаются к каталогу по онлайн-кредитованию, чтобы со 100% одобрением получить деньги.

Как получить и погасить кредит в онлайн режиме

Finance.ua заботиться о своих пользователях, поэтому на главной странице онлайн-каталога размещены фильтры: сумма, срок и наличие трудоустройства. После настройки опций, сайт генерирует список подходящих вариантов по кредитованию. Чтобы получить займ, нужно заполнить свои данные и ожидать решения по кредиту на карту.

Чтобы быстро погасить задолженность, финансовый портал предлагает пользователю 4 удобных способа:

Мобильные платежные приложения. Кредит оплачивается на сайте компании через Google или Apple Pay.

Сайт компании без входа в систему. Оплату можно производить как заемщик, так и третьи лица, которые оплачивают его долг.

Сайт компании с авторизацией через кабинет. Таким способом оплачивать долг достаточно надежно и без комиссии.

Сеть терминалов и приложений для оплаты. Оплата производится быстро, но с дополнительным взносом в качестве комиссии.

На Finance.ua каждый сможет найти то, что ему нужно.



