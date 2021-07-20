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Деньги на бочку – как получить безотказный кредит
11:45 20.07.2021 |
Большинство украинцев давно привыкли к ситуации, когда денег катастрофически не хватает. Причем происходит это чаще всего в самый неподходящий момент. Постоянно растущие цены и маленькие зарплаты ставят людей такую ситуацию, когда до зарплаты остается несколько дней, а деньги закончились. Случаются также ситуации, когда срочную покупку необходимо совершить прямо сейчас, не дожидаясь зарплаты. Ну, к примеру, срочно заменить потекший в ванной кран.
В таких случаях обращаться в банк за получением кредита просто бессмысленно. Денег нужно немного и на пару недель, а сотрудники банка потребуют предоставить кучу бумаг, подтверждающих платежеспособность, и пару дней подумают, стоит ли давать деньги. Даже преодолев все «хождения по мукам», в результате можно получить отказ.
Есть намного более легкий путь, позволяющий получить безотказный кредит на карту, – микрофинансовые организации. Большинство из них работают онлайн и выдают деньги уже через 10-15 минут. При этом от клиента не требуют большого количества документов, и не спрашивают, где он возьмет деньги на погашение займа.
Преимущества МФО
Микрофинансовых организаций очень много, и все они предлагают разные условия. Перед тем как оформлять кредит, следует внимательно прочитать договор и точно понять, сколько же в итоге придется уплатить за пользование деньгами.
По сравнению с банками, МФО имеет несколько очевидных преимуществ:
Большинство МФО устанавливает нулевой процент за пользование кредитными средствами для тех, кто оформляет ссуду впервые. Никакого подвоха тут нет – это обычный рекламный ход, позволяющий привлечь как модно больше клиентов и ознакомить их с преимуществами пользования сервисом кредитования.
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