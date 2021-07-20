Деньги на бочку – как получить безотказный кредит

Большинство украинцев давно привыкли к ситуации, когда денег катастрофически не хватает. Причем происходит это чаще всего в самый неподходящий момент. Постоянно растущие цены и маленькие зарплаты ставят людей такую ситуацию, когда до зарплаты остается несколько дней, а деньги закончились. Случаются также ситуации, когда срочную покупку необходимо совершить прямо сейчас, не дожидаясь зарплаты. Ну, к примеру, срочно заменить потекший в ванной кран.





В таких случаях обращаться в банк за получением кредита просто бессмысленно. Денег нужно немного и на пару недель, а сотрудники банка потребуют предоставить кучу бумаг, подтверждающих платежеспособность, и пару дней подумают, стоит ли давать деньги. Даже преодолев все «хождения по мукам», в результате можно получить отказ.

Есть намного более легкий путь, позволяющий получить безотказный кредит на карту, – микрофинансовые организации. Большинство из них работают онлайн и выдают деньги уже через 10-15 минут. При этом от клиента не требуют большого количества документов, и не спрашивают, где он возьмет деньги на погашение займа.

Преимущества МФО

Микрофинансовых организаций очень много, и все они предлагают разные условия. Перед тем как оформлять кредит, следует внимательно прочитать договор и точно понять, сколько же в итоге придется уплатить за пользование деньгами.

По сравнению с банками, МФО имеет несколько очевидных преимуществ:

Почти полное отсутствие отказов. Микрокредитные компании нечасто отказывают в выдаче денег. Тут очень лояльно относятся к плохой кредитной истории, отсутствию поручителей, залога и прочим спорным моментам.

Скорость оформления. Воспользовавшись сайтом, кредит получить можно уже через 15 минут. Ходит куда-либо нет необходимости, все происходит онлайн.

Широкий возрастной диапазон. МФО не отказывает людям пенсионного возраста или студентам. Клиентами могут стать граждане Украины от 18 до 75 лет.

Короткий список документов. Для оформления займа нужны банковская карточка, паспорт и код налогоплательщика. Все! Никаких справок, подтверждений, уведомлений, телефонных звонков соседям и родственникам!

Возможность погасить заем в любую минуту. Даже если на следующий день после оформления кредита, вы решили, что деньги вам больше не нужны, – просто внесите платеж по реквизитам. Никаких штрафов или неустоек не будет.

Большинство МФО устанавливает нулевой процент за пользование кредитными средствами для тех, кто оформляет ссуду впервые. Никакого подвоха тут нет – это обычный рекламный ход, позволяющий привлечь как модно больше клиентов и ознакомить их с преимуществами пользования сервисом кредитования.