Как выгодно заказать металлопластиковые окна





На рынке металлопластиковых конструкций очень много предложений по продаже металлопластиковых окон, и бывает не всегда легко разобраться в правильности выбора компании или магазина, где можно выгодно приобрести оконные изделия. В данной статье можно будет узнать, как сделать это максимально выгодно и при этом получить качественные оконные изделия, профессиональный сервис и гарантию.









Для того чтобы максимально выгодно купить металлопластиковые окна, следует обратить свое внимание на завод-изготовитель оконных систем. Однако не все заводы занимаются розничной продажей металлопластиковых окон. Но есть заводы, которые реализуют свою продукцию не только оптом или сотрудничают с дилерами, а принимают частные, индивидуальные заказы. К одному из таких предприятий можно отнести один из крупнейших в Украине завод-изготовитель "ОКНА ОНЛАЙН". Данное предприятие занимается не только производством оконных систем на собственных мощностях, но и розничной продажей, и каждый желающий может купить окна в Мариуполе https://okna-online.ua/ по самым выгодным ценам. Также завод принимает заказы по всей Украине. Отметим основные преимущества покупки металлопластиковых окон напрямую от изготовителя.





Контроль качества и собственное производство





Собственное производство на новейшем оборудовании требует профессионального подхода. Сотрудники на производстве проводят постоянный контроль качества продукции по всем существующим стандартам. Благодаря этому оконные изделия получаются высокого качества и при этом отвечают всем современным нормам. Новейшее оборудование, материалы и профессиональные сотрудники исключают появление некачественной продукции. Завод "ОКНА ОНЛАЙН" имеет опыт производства с 2003 года и за это время стал одним из ведущих в Украине.

Цены ниже рыночных





Благодаря тому что завод-изготовитель продает окна напрямую с производства, конечный покупатель получает максимально дешевые цены. Отсутствие посредников позволяет предлагать своим покупателям цены ниже рыночных, при этом покупатель получает качественный продукт.









Бесплатный замер окон





В штате сотрудников упомянутого выше завода есть специальные сотрудники "замерщики-технологи". Услуги замера окон на Вашем объекте будут бесплатны, это еще больше упрощает процесс заказа и снижает конечную стоимость для клиента.





Гарантия 5 лет





Завод, который занимается производством металлопластиковых окон, делает это на новейшем оборудовании с использованием современных технологий и материалов. Это дает возможность производителю быть уверенным в качестве своей продукции. И гарантия на оконные системы 5 лет подтверждает это.





В качестве итога можно сказать, что все факторы сводятся к тому, что покупать окна у завода-изготовителя - это очень выгодно в плане цены, качества и сервисного обслуживания.











