Техника Apple – разновидности и особенности





Мало кто знает, но в самом начале своего пути компания Apple была вовсе не про знаменитые iPhone. С 1991 года под этим знаменитым яблочным брендом начали выпускаться персональные компьютеры и ноутбуки, тогда как первый телефон, имеющий соответствующую символику, мир увидел только в 2007 году. Со временем базис продукции сформировался, - и сегодня мир видит ежегодные презентации, на которых демонстрируются новые линейки, возможности и, разумеется, цены. При этом люди делятся на два типа: фанаты яблока и ярые противники, безразличных точно нет. При этом первых очевидно больше, ведь как бы не был культивирован непосредственно бренд, сложно недооценить качество и актуальность технического оснащения техники.





Что можно выбрать?

Если нужно выбрать смартфон, умные часы или удобный, небольшой макбук, пользователь отправится либо в официальную точку продаж, либо в магазины типа Тойлер, которые также занимаются распространением яблочных девайсов, но в более расширенном формате. Что сегодня выпускается под маркой Apple:

iPhone - очевидно наиболее распространенный продукт, который чаще других получает обновления и новые линейки, сегодня не просто необходимо, можно иметь аксессуар с отпечатанным на крышке надкусанным яблоком;

iPad - удобные, ультратонкие, с небольшим весом, такие универсальные помощники в учебе и работе не оставляют равнодушным, это практически тот же айфон, только с большим экраном и расширением;

watch - умные часы, еще один девайс, получивший признание, особенно в сфере спорта, последние модели имеют самые разнообразные датчик, позволяющие отслеживать состояние организма человека;

Mac и iMac - другими словами, персональные компьютеры и ноутбуки, универсальные, легко транспортируемые, с отличными показателями сохранения заряда и скорости работы, незаменимы для бизнеса.

Пользователи выбирают продукцию Эпл не только за известное имя, но также за техническую сторону вопроса. Инновационные технологии, ежегодные обновления, собственная операционная система для техники - это подкупает, особенно тех, кто любит систему связанного облака.

Можно ли купить снятые с производства модели?

У компании есть особенность - при обновлении линейки, особенно если речь заходит о смартфонах, более старые флагманы снимаются с производства. И если, например, iPhone 11 еще можно найти в официальных магазинах, то версии Pro или Max становятся полностью недоступными. Хотя приобрести такие модели все же можно. Если это какие-то очень старые коллекции, вариант только с б/у техникой из Америки, а вот более новые продукты без проблем можно найти в неофициальных интернет-магазинах Apple.