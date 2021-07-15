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Техника Apple – разновидности и особенности
11:50 15.07.2021 |
Мало кто знает, но в самом начале своего пути компания Apple была вовсе не про знаменитые iPhone. С 1991 года под этим знаменитым яблочным брендом начали выпускаться персональные компьютеры и ноутбуки, тогда как первый телефон, имеющий соответствующую символику, мир увидел только в 2007 году. Со временем базис продукции сформировался, - и сегодня мир видит ежегодные презентации, на которых демонстрируются новые линейки, возможности и, разумеется, цены. При этом люди делятся на два типа: фанаты яблока и ярые противники, безразличных точно нет. При этом первых очевидно больше, ведь как бы не был культивирован непосредственно бренд, сложно недооценить качество и актуальность технического оснащения техники.
Что можно выбрать?
Если нужно выбрать смартфон, умные часы или удобный, небольшой макбук, пользователь отправится либо в официальную точку продаж, либо в магазины типа Тойлер, которые также занимаются распространением яблочных девайсов, но в более расширенном формате. Что сегодня выпускается под маркой Apple:
Пользователи выбирают продукцию Эпл не только за известное имя, но также за техническую сторону вопроса. Инновационные технологии, ежегодные обновления, собственная операционная система для техники - это подкупает, особенно тех, кто любит систему связанного облака.
Можно ли купить снятые с производства модели?
У компании есть особенность - при обновлении линейки, особенно если речь заходит о смартфонах, более старые флагманы снимаются с производства. И если, например, iPhone 11 еще можно найти в официальных магазинах, то версии Pro или Max становятся полностью недоступными. Хотя приобрести такие модели все же можно. Если это какие-то очень старые коллекции, вариант только с б/у техникой из Америки, а вот более новые продукты без проблем можно найти в неофициальных интернет-магазинах Apple.
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