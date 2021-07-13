Экспертиза и оценка качества хлебобулочных изделий - как определить качество хлеба? 

Определение качества хлеба - очень важный технологический процесс. В качестве дополнения к скрупулезным проверкам, подтверждающим материал (зерно, мука), готовые хлебобулочные изделия и макароны тоже проходят детальный лабораторный анализ свойств — экспертизу качества готовой продукции. Все о показателях хлеба узнать можно здесь https://analit-pribor.com.ua/catalog/pokazateli-khleba/





Как определить качество хлеба?

Специалисты убеждены, что определить качественный хлеб можно определить визуально. Для этого надо обратить внимание на:

внешний вид изделий - если на них вмятины, трещины, пятна, наплывы, то, вероятно, при их приготовлении были нарушены санитарные нормы. Если хлеб испечен по правильной технологии - он получит хрустящую корочку и не имеет кислого запаха;

качество выпечки - надавить пальцем на центр батона. Хорошо пропеченное изделие быстро вернет прежнюю форму;

цвет - если в ржаном хлебе красноватый оттенок, то это явный признак присутствия карамели;

срок годности - хороший батон без консервантов можно хранить максимум неделю.

Какие приборы существуют для определения качества хлеба?

Если вкус и внешний вид хлеба можно определить в результате осмотра и пробы, то остальные показатели необходимо измерять спецприборами в лабораторных условиях. Небольшие пекарни могут проводить такую экспертизу, если привезут мучные изделия в специальную лабораторию, оснащенную этими устройствами, но крупным компаниям понадобится собственная лаборатория.

Лабораторные устройства и оборудования для определения качества хлеба по разным характеристикам - финальный этап, который начинается с анализа зерна от сбора урожая, хранения, транспортировки и до выпекания хлебобулочной, кондитерской и макаронной продукции.

Специализированные устройства для экспертизы хлеба гарантируют проверку на влажность, пористость, форму и объем хлеба. Они необходимы, чтобы:

вовремя обнаружить дефекты;

предъявить претензии поставщику, если проблема в хлебопекарных свойствах муки, качестве клейковины и др.;

изменить технологический процесс выпечки.