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Экспертиза и оценка качества хлебобулочных изделий - как определить качество хлеба?
14:53 13.07.2021 |
Определение качества хлеба - очень важный технологический процесс. В качестве дополнения к скрупулезным проверкам, подтверждающим материал (зерно, мука), готовые хлебобулочные изделия и макароны тоже проходят детальный лабораторный анализ свойств — экспертизу качества готовой продукции. Все о показателях хлеба узнать можно здесь https://analit-pribor.com.ua/catalog/pokazateli-khleba/
Как определить качество хлеба?
Специалисты убеждены, что определить качественный хлеб можно определить визуально. Для этого надо обратить внимание на:
Какие приборы существуют для определения качества хлеба?
Если вкус и внешний вид хлеба можно определить в результате осмотра и пробы, то остальные показатели необходимо измерять спецприборами в лабораторных условиях. Небольшие пекарни могут проводить такую экспертизу, если привезут мучные изделия в специальную лабораторию, оснащенную этими устройствами, но крупным компаниям понадобится собственная лаборатория.
Лабораторные устройства и оборудования для определения качества хлеба по разным характеристикам - финальный этап, который начинается с анализа зерна от сбора урожая, хранения, транспортировки и до выпекания хлебобулочной, кондитерской и макаронной продукции.
Специализированные устройства для экспертизы хлеба гарантируют проверку на влажность, пористость, форму и объем хлеба. Они необходимы, чтобы:
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