5 предметов женской одежды для идеального пляжинга

В ассортименте крупных спортивных магазинов есть не только форма для фитнеса, но и комплекты одежды для отдыха на море. Тем более, что пляжинг почти официально считается разновидностью физической активности летом.

Какая одежда необходима женщинам, чтобы чувствовать себя комфортно у воды? Бренд-эксперты сети магазинов "Спортмастер" озвучили список.





Купальник

В выборе такой деликатной одежды у женщин нет особых ограничений. Каждая выбирает комфортную модель с нужной посадкой и формой топа по типу фигуры.

Однако, эксперты рекомендуют выбирать женские купальники из ткани с солнцезащитным фильтром, если вы планируете много времени проводить под открытым солнцем. Ткань на них практически не выгорает. Есть такие у брендов Fila и Speedo.

Для бассейна подойдут так называется слитные купальники спортивного кроя, ткань которых не боится хлора.





Панама

Головной убор обязателен и лучше, чтобы он полностью покрывал голову. Сейчас особенно популярны коттоновые панамы ковшового кроя: такая модель защищает голову и лицо от солнечных лучей.

По-прежнему актуальны брендовые бейсболки, соломенные канотье и козырьки. Такими головными уборами можно дополнить летний образ: канотье добавит женственности, а кепка или козырек - обязательные атрибуты гардероба в стиле спорт-шик.





Туника

Для защиты от прямых солнечных лучей во время пеших прогулок вдоль воды пляжницы зачастую надеваю тунику из легкой ткани: вискозы, хлопка, полиэстера.

Такие женские туники хорошо пропускают воздух, в них комфортно в жару. Небольшая примесь синтетики не позволяет одежде сильно мяться, продлевает срок ее службы, позволяя цветам долго сохранять яркость.

Спортивные бренды Joss и Termit выпускают вполне женственные туники-платья из эластичного материала под поясок. В них нет воротника, а длина рукава может быть любой.





Футболка

Если отправляетесь на шоппинг в спортивный магазин, не проходите мимо стоек с футболками.

Современные модели для путешествий - яркие, с модными принтами, обычно свободного кроя.

Оптимальный состав ткани на лето - 100% хлопок. Не менее комфортно и в дышащей ткани (80% полиэстера и 20% хлопка).





Шорты

Эту категорию одежды можно охарактеризовать так: свободный крой, не стесняют движений, пошиты из легкого быстросохнущего материала.

Отдельно выделяют шорты для купания (плавательные). Например, пляжные шорты Termit пошиты из материала Swim'n'dry: высокотехнологичная ткань поглощает меньше воды и моментально сохнет.

Для пляжа подходят и модели в скейтерском стиле удлиненного фасона из легкого хлопка.

Как видим, для летнего отдыха у воды не нужно много одежды. Главное требование - качественные легкие ткани, в которых комфортно в жаркую погоду.