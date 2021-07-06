Технология Plasmacluster в очистителях воздуха от компании Sharp снижает распространение коронавируса в воздухе

Жители Украины смогут приобрести эффективные очистители воздуха по приемлемым ценам. Для этого стоит посетить магазин климатической техники CleanAirLove. Здесь представлен большой ассортимент очистителей воздуха и другой климатической техники.

О компании Sharp

Это всемирно известный японский производитель электроники. Его история началась в далеком 1912 году. За годы своего существования зарекомендовала себя как производитель качественной и высокотехнологичной техники.

В Украине компания представлена следующими видами продукции:

телевизоры;

климатические системы;

очистители воздуха;

смартфоны;

портативные акустические системы.

Продукция японской компании продается в магазинах «Эпицентр», «Комфи», «Фокстрот», «Розетка», «Ашан».

Что являет собой технология Plasmacluster в очистителях воздуха

Это новейшая технология, используемая в очистителях воздуха Sharp с функцией увлажнения нового поколения. Научно доказано, что новейшая технология демонстрирует эффективность в борьбе с распространением коронавируса в воздухе. Исследования показывают, что достаточно всего 30 секунд работы с этой технологией, чтобы риск распространения коронавируса снизился больше, чем на 90 процентов.

В ходе проводимых экспериментов исследователи распилили раствор, который содержит вирус в трехлитровый аппарат, оборудованный устройством Plasmacluster. Затем после воздействия ионов на протяжении 30 секунд аэрозольный раствор достали для проверки ингибирующего эффекта. При этом инфекционный титр возбудителя заболевания снизился более, чем на 91 процент в сравнении с раствором, который не поддался воздействию ионов.

По словам Масахиро Окицу, руководителя подразделения интеллектуальных устройств и решений Sharp, основываясь на результатах этого эксперимента, мы обеспечим эффективное использование технологии Plasmacluster в очистителях воздуха для снижения вероятности заражения коронавирусом.

Указанная технология генерирует положительно и отрицательно заряженные ионы по природному принципу. Научные исследования подтверждают, что ионы очищают загрязнение воздуха, разлагают плесень и борются с неприятными запахами. Применение этих очистителей гарантирует чистый и, самое главное, безопасный для здоровья воздух.

Какие очистители воздуха доступны на украинском рынке

В Киеве и других городах можно купить 2 серии очистителей - UA-HG и UA-HD. Ключевое отличие этих очистителей состоит в автоматическом интеллектуальном режиме, которые определяет несколько параметров для более точного контроля за качеством воздуха с помощью сенсоров.

После нажатия кнопки «Интеллектуальный режим» эти очистители сами, без участия пользователя, задействуют все необходимые режимы очищения или увлажнения воздуха. В вечернее время они автоматически переходят на бесшумный режим работы.

Все очистители рассчитаны на разную площадь помещения, имеют различную мощность, объем резервуара для воды, продуктивность. Наиболее распространенная модель - UA-HG40E-T. Кроме того, у предлагаемых в интернет-магазине моделей превосходный, современный дизайн. Их цены - от 14999 до 19999 грн.

Купить очистители воздуха в Украине можно в интернет-магазине CleanAirLove. Их использование в быту, в офисах, лечебных и других учреждениях сделает воздух чистым и значительно сократит риск распространения коронавирусного заболевания.