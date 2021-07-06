Топ-5 профессий для заработка на фрилансе

Мир современного фриланса богат и разнообразен. С каждым днем возникают новые направления в этой сфере, появляются заманчивые проекты. Пополняется и количество желающих пуститься в «свободное плавание», хорошо зарабатывать и заниматься любимым делом, не зависеть от настроения работодателя. Какие профессии считаются перспективными на фриланс-работе?





Топ фриланс-профессий

Эта информация окажется полезной и для тех, кто только вступает в мир фриланса. Ведь хочется, чтобы занятие не только приносило удовольствие, но и позволяло хорошо зарабатывать. Для большинства главными показателями становятся сложность деятельности, скорость обучения и ожидаемый доход.

Программирование и создание программного обеспечения

Программисты остаются одними из нужных и высокооплачиваемых специалистов — стоимость услуг может доходить до 50-60 долларов в час. В IT-сфере много различных проектов, таких профессионалов подыскивают заказчики как Украины, так и зарубежных компаний. Особенно много могут заработать специалисты с профильным образованием. Чем выше опыт работы, тем больше открывается возможностей.

Видеомаркетинг в социальной сфере

Видеомаркетологи занимаются продвижением товара заказчика в интернете, используя разработку визуального контента. Более 90% специалистов по маркетингу относят создание профессиональных видеороликов к неотъемлемой и важной части рекламной стратегии. С использованием подобных инструментов в разы увеличивается трафик сайтов, в отдельных случаях конверсия возрастает на 80-85%.

Разработка веб-дизайна

Зачастую на веб-дизайнера возложено много обязанностей, ведь спектр его умений достаточно широк. Одно из популярных и высокооплачиваемых направлений включает в себя множество профилирующих навыков.

Веб-дизайнер должен уметь следующее:

разбираться в основах маркетинга и дизайна;

понимать, как работать с аналитикой;

готовить frontend-разработки:

владеть грамотной речью, навыками написания текстов и редактуры;

обладать отличным вкусом и коммуникабельностью.

Главная задача мастеров — создание и дизайн сайтов, посадочных страниц и лендингов, в которых должно быть выверено все, начиная от нужного дизайна и заканчивая логической структурой. Эта индустрия подразделяется на массу смежных специализаций. Например, 3D-дизайнеры, UX/UI-специалисты. Стоимость услуг их высока и зависит от объема работы, рассчитывается обычно в долларах за час.

Копирайтинг и контент-маркетинг

В задачи копирайтеров входит написание контента. Услугами мастеров пера пользуются владельцы блогов, сайтов и различных компаний. Такая профессия на фрилансе чрезвычайно востребована. Пробует свои силы в этом направлении множество людей, но остаются в профессии и добиваются успеха не все копирайтеры. Необходим опыт в создании контента, который приходит только в процессе длительной практики.

Графические дизайнеры

В мире фриланса такая профессия активно набирает популярность. Хорошие специалисты в этой области практически не ограничены в стоимости заказов. Прекрасные перспективы и возможности для роста и развития. Важно, чтобы у фрилансера этого профиля были не только навыки работы с дизайнерскими программами, но и чувство стиля, отличный вкус.

Небольшие рекомендации для начинающих

Когда перед вами стоит выбор, чем заняться на фрилансе, опирайтесь в первую очередь на базу своих навыков и знаний. Но не забывайте самосовершенствоваться, изучая и осваивая новые внештатные специализации. В этом может помочь наша биржа фриланса Freelancehunt, где вы найдете много полезной и важной информации для своего будущего.

При выборе занятия обращайте внимание на ряд следующих моментов:

интерес к делу;

уровень доходности;

легкость в освоении внештатной специализации;

перспективы в будущем.

Но самое главное — это личная заинтересованность. Ведь фриланс — дело добровольное, где все, в том числе и уровень доходов, зависит от вас. Ну а советы наших экспертов помогут плавно и безболезненно перейти на свободный уровень трудовых отношений и наслаждаться всеми преимуществами фриланса.