ПриватБанк запустил круглосуточный режим покупки валюты для ФЛП

ПриватБанк с 1 июля 2021 года запускает режим продолженной торговой сессии для всех своих клиентов ФЛП, который позволит предпринимателям в случае необходимости продавать валюту в любое время суток, а не только во время работы стандартной торговой сессии на валютном рынке.

Как сообщили в банке, круглосуточный режим покупки валюты в ПриватБанке прежде всего будет удобным для тех ФЛП, которые занимаются фрилансом и получают оплату за услуги в валюте. Кроме стандартной торговой сессии для ФЛП и юридических лиц, которая действует с 10:00 до 13:00, теперь продажа валюты банку доступна с 15:00 до 23:29 и с 00:20 до 09:00.

В рамках одной операции ФЛП может осуществить продажу валюты на сумму до $ 20 тыс или 20 тыс евро по коммерческому курсу банка.

