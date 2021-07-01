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ПриватБанк запустил круглосуточный режим покупки валюты для ФЛП
09:14 01.07.2021 |
ПриватБанк с 1 июля 2021 года запускает режим продолженной торговой сессии для всех своих клиентов ФЛП, который позволит предпринимателям в случае необходимости продавать валюту в любое время суток, а не только во время работы стандартной торговой сессии на валютном рынке.
Как сообщили в банке, круглосуточный режим покупки валюты в ПриватБанке прежде всего будет удобным для тех ФЛП, которые занимаются фрилансом и получают оплату за услуги в валюте. Кроме стандартной торговой сессии для ФЛП и юридических лиц, которая действует с 10:00 до 13:00, теперь продажа валюты банку доступна с 15:00 до 23:29 и с 00:20 до 09:00.
В рамках одной операции ФЛП может осуществить продажу валюты на сумму до $ 20 тыс или 20 тыс евро по коммерческому курсу банка.
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