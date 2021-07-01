Выбор питания Hills для щенков

В нашем магазине предложен огромный ассортимент кормов марки Хиллс. Лозунг фирмы Хиллс: «Наши четвероногие друзья нуждаются в здоровом питании и заботе об организме равноценно, как и люди». Поэтому фабрика выпускает сухие и влажные рационы для псов, которые созданы в соответствии с нуждами животных в разном возрасте.

Данная стратегия вывела производство на лидирующие позиции на международном рынке зоопродукции, и вы лично можете удостовериться в отличном качестве питания Хиллс − покупайте самые вкусные и питательные рационы Хиллс для своего любимца в нашем магазине. У нас вы можете найти сухое меню Хиллс различных видов:

для малышей и взрослых особей;

для псов мелких пород, средних и крупных;

для животных с болезнями мочевыделительной системы, желудочно-кишечного тракта.

в основе рациона − высококачественное диетической куриное мясо а также филе индейки и ягненка с витаминами и растительными компонентами.

Влажный корм Hills для щенков, взрослых и пожилых особей дает возможность разнообразить питание. Помимо этого, влажный корм довольно удобен для принятия пищи в пути. Но не забывайте, что открытую упаковку Хиллс можно хранить недолго и только в холодильнике. Так как смесь не имеет в своем составе консерванты, он может быстро стать непригодным для употребления.





Советы по применению

Сухое и влажное питание Hills можно применять для питания здоровых пса − это будет наилучшая, и в первую очередь, питательная профилактика различных недугов. Целебное меню рекомендуется применять только после консультации со специалистом.

Питание Хиллс, влажное либо сухое, нужно чередовать, не останавливая выбор на одной разновидности. Не забывайте, что независимо от вида пищи у животного всегда должна быть чистая и свежая вода. Поскольку обезвоживание ухудшает общее состояние пса и может стать причиной обострения болезни.

Даже самый высококачественный сбалансированный корм не может полностью восполнить все потребности питомца в витаминах. Давайте псу витаминные комплексы и натуральную пищу, чтобы он, полагаясь на свои ощущения, мог насытить себя всеми полезными компонентами.

Сбалансированное питание позволяет не только поддерживать тонус мышц, укреплять иммунитет питомца, но и благотворно воздействует на внешний вид. Жирные кислоты, витамины группы В и Е обеспечивают здоровое состояние кожных покровов вашего питомца.