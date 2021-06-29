Что привлекает грызунов и почему они появляются в доме

Традиционно появление мышей и крыс в частных домах происходит в осенний период. В это время животные бегут с полей в поисках надежного убежища, в котором они смогут не только пережить зиму, но и вывести потомство. Высокая плодовитость и живучесть животных приносит много неудобств человеку. Борьба с мышами только на первый взгляд кажется простым занятием, и далеко не каждому хозяину удается справиться с грызунами самостоятельно.

Причины появления крыс и мышей

Появление грызунов в доме - это не только неудобства и неприятное соседство, ведь крысы и мыши являются переносчиками тяжелых для человека заболеваний, многие из которых могут стать причиной смерти. Заразиться можно не только после укуса, потому что возбудители многих инфекций находится в кале животных.

Многие думают, что грызуны - проблема сельской местности. Это отчасти так, ведь зверьки чаще всего приходят в хлева и амбары, погреба и селятся на чердаках, где хранится сено. В городских квартирах вредители появляются также часто, как и на загородных участках. Грызуны обитают около мусоропроводов, а также могут перемещаться по канализации и вентиляционным каналам. Детенышей грызунов, которые станут основателями популяции, можно привезти с собой при переезде.

Особый интерес для зверьков представляют помещения, в которых царит антисанитария. Общежития и малосемейки, а также коммунальные квартиры в старом жилфонде чаще всего становятся пристанищем для крыс и мышей. Не стоит забывать и о том, что крошки на полу, корм для домашних животных, который остается несъеденным, и даже пища, оставленная на ночь на столе, - это сигнал для зверьков. И они обязательно воспользуются «приглашением», и даже приведут с собой тараканов, которые тоже являются разносчиками инфекции.

Грызуны в квартире и доме: первые признаки

Неоспоримыми доказательствами того, что в доме появились мыши или крысы являются не только:

шорохи по ночам,

следы на мебели и полу,

испорченные коробки, книги и обои,

повреждения на мебели,

но и специфический запах, который исходит от мочи и экскрементов.

Если зверек один, то он долгое время может оставаться незамеченным. По мере роста популяции крыс и мышей повреждений становится больше, люди начинают догадываться о грызунах, и начинают искать действенные способы уничтожения вредителей. Местами скопления грызунов являются подполье и настенные утеплители, имеющие неоднородную структуру. Здесь мыши и крысы обустраивают норы и выводят потомство. Почти всегда вход в убежище находится в неудобном месте, куда человек не может добраться.

Эффективные способы ликвидации грызунов

Чаще всего для борьбы используют механические ловушки. Но эти простые приспособления эффективно работают только в случае, когда численность грызунов невелика. Наряду с мышеловками используют живоловки и ловушки с липучками, а также более гуманные методы - ультразвуковые отпугиватели.

Широкое применения для борьбы с грызунами получили инсектициды. Зерно, обработанное ядом, рассыпают в местах скопления мышей и крыс. Животные, поедая отравленный корм, погибают от нарушения работы внутренних органов. Простой, на первый взгляд способ, в последнее время не приносит ожидаемого эффекта, ведь вредители имеют очень чуткий нюх и понимают, что продукт представляет опасность.

Применение ядов и ультразвуковых приборов становится возможным только тогда, когда в доме нет животных, в частности, котов, шиншилл, морских свинок и хомяков. В противном случае придется искать другие действенные методы.

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