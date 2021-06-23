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Всеукраинский форум-выставка "Крепкий Крафт 2021" Craft Ukrainian Distillers & Vendor
09:02 22.06.2021 |
25 та 26 червня 2021 року.
Готельно-ресторанний комплекс "Краків", м Київ, Брест-Литовське шосе, 8-А
Наймасштабніший збір крафтових винокурів та спеціалістів галузі.
Всеукраїнський
Програма Форуму:
25 червня
9.00-10.00 Реєстрація
10:00-10:15 Привітальне слово організаторів
10:15-13:00 1 БЛОК "Легалізація діяльності малих виробників дистилятів"
10.30 - 12.00 Круглий стіл. Тема - "Обговорення законопроекту (щодо малих виробництв дистилятів) №5311. Вбити не можна помилувати"
Круглий стіл. Обговорення законопроекту з представниками влади, профільних міністерств та комітетів.
12:00 - 13:00 Дискусійна панель на тему - "
13:00-14:00 Обід
14.00 - 16.00 2 БЛОК "Крафтова дистилерія. Стратегія розвитку. Маркетинг. Просування"
14:00-15:00 Дискусійна панель на тему "Сучасний споживач. Попит і Пропозиція. Тенденції ринку"
15:00-16:00 Дискусійна панель: Маркетинг та просування. Стратегія розвитку бренда. Продажи. Авторське право. Доповідь.
16:00-16:15 Кава-брейк
16.15 - 17.15 3 БЛОК "АКДУ, стратегія розвитку. Проекти"
16:15-16:45 Звітна презентація АКДУ. "2020 - Рік випробувань на міцність"
16:45-17:15 Презентація освітній платформи "
17:15-19:30 Підсумки конкурсу Independent craft. Доповідь керівника конкурсу Івана Бачуріна. Нагородження переможців
19:30 Фуршет
26 червня
10.00 - Початок
10.15 - 11.30 Авторський майстер-клас Івана Бачуріна. Сучасні тренди та тенденції світового ринку алкоголю.
11.30 - 12.15 Майстер-клас. Правила дегустації. Аромат та смак напоїв
12.15 - 13.00 Дріжжі. Процес бродіння. Фактори, що впливають на процес бродіння
13.00 - 14.00 Обід
Зона сигар
14.00 - 15.00 Сучасні технології. Огляд обладнання
15.00 - 16.00 Правила витримки. (Бочка або альтернатива)
16.00 - 17.00 Дегустація
17.00 - Заключна частина
Голова Спілки "Асоціація крафтових дистиляторів України" Лавренова Катерина
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