Как выбирать ноутбук: 3 важных правила успешной покупки

Собираетесь купить новый ноутбук? Сегодня сделать это довольно непросто, поскольку на рынке большой выбор моделей с разными характеристиками. А природа человека такова, что чем шире выбор, тем сложнее определиться с конкретным. Всегда хочется получить максимально лучшее за те деньги, которые мы платим. Поэтому выбор либо затягивается, либо происходит импульсивно, в обход ментальных установок.

Как грамотно выбрать и заказать ноутбук в Украине, давайте выяснять.

Цели и бюджет

В рекламе ноутбуков часто пишут, что один подходит для учебы, другой для работы, третий для студента. Именно такие ярлыки и мешают обычному человеку правильно подобрать для себя технику. Чтобы покупка действительно оказалась максимально полезной, нужно опираться на свой бюджет.

Если выделили 10 тыс грн, значит и девайс нужно выбирать исключительно в рамках этой категории, не оглядываясь на другие, более интересные модели.

Важно понять: ноутбук - это портативный компьютер, который подходит для большого списка задач:

работы в интернете;

обработки документов;

просмотра видео;

игр на невысоких настройках.

Бюджет - наиболее удобный показатель для выбора ноутбука. Например, определение "ноутбук для учебы" ровным счетом ничего не говорит о его техническом наполнении. Для разных профессий техника сильно отличается. Дизайнеру нужен мощный ноутбук с качественным и большим экраном, хорошей производительностью. А простому офисному сотруднику для работы с документами хватит самого бюджетного.

Размер и тип экрана

При выборе ноутбука нужно сразу определиться с диагональю и типом экрана. Для повседневных задач оптимальный размер - 15,6 дюйма. В таком форм-факторе все характеристики максимально сбалансированы. В большом корпусе есть много места под установку батареи, а экран не очень большого размера оптимально расходует заряд.

Также с экраном 15,6 дюйма идеально сочетается разрешение Full HD, 1920x1080 пикс. Для него это оптимальный формат, который не перегружает и без того не самую мощную начинку лэптопа, при этом выводит качественную картинку.

Но есть и несколько исключений:

если на первом месте у вас мобильность и автономность, есть смысл рассмотреть модели на 13,3-14 дюймов;

если для работы требуется много свободного места на экране, понадобится ноутбук от 17 дюймов.

Оптимальная технология экрана ноутбука - IPS. Она экономичная, надежная, не нагружает зрение и качественно выводит картинку под разными углами обзора.

Производительность

Мощность ноутбука также во много привязана к доступному бюджету. Чем больше денег выделите на покупку, тем лучше и мощнее будет техника.

При выборе в первую очередь обращайте внимание:

на процессор. Оптимальный выбор - чипсеты 2019-20 гг выпуска;

оперативную память. Минимум 6 Гб, лучше 8;

видеокарту. Для большинства задач достаточно и встроенной графики. Лучше дополнительные деньги пустить на покупку хорошего процессора.