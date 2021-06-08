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Особенности строительства дома из ЛСТК
09:45 08.06.2021 |
В последние годы при строительстве используется множество современных материалов, которые отвечают современным стандартам качества. С их помощью можно возвести постройку любой сложности с минимальными усилиями в максимально короткие сроки.
Например, лстк дома под ключ отличаются экономным расходом, поэтому позволяют возвести постройку быстро с низкой стоимостью. Результат прослужит долгие годы, удовлетворяя всем эксплуатационным качествам. Также можно дополнительно использовать материалы для укрепления и повышения эксплуатационных качеств постройки в зависимости от сферы применения.
Особенности
ЛСТК представляет собой применение каркасной технологии. С помощью данной технологии можно возводить промышленные или гражданские постройки любого назначения. Среди преимуществ строительства следует выделить относительно невысокую стоимость, а также простоту реализации проектов любой сложности. Такие конструкции не создают особой нагрузки на фундамент, что снижает затраты на его обустройство.
Также данная технология используется не только для строительства, но и для реконструкции построек. Небольшой вес каждой ЛДСП-плиты превращает процесс сборки каркаса в достаточно простую задачу - с ней сможет справиться небольшая строительная бригада из нескольких человек. Для сборки используется обычный шуруповерт.
На первом этапе важно выбрать индивидуальный проект и программу строительства в зависимости от конкретных требований. Вместе со всеми материалами и чертежами составляется смета. Тщательное планирование позволяет избежать необдуманных трат, оптимизирует строительство и позволяет получить оптимальный результат.
Преимущества строительства
Дома из ЛСТК обладают высокими эксплуатационными качествами. Среди достоинств следует особое внимание обратить на такие:
По сравнению со многими другими решениями дома из ЛСТК стоят относительно дешево. Это позволяет возвести постройку любой сложности с минимальными затратами.
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