Особенности строительства дома из ЛСТК





В последние годы при строительстве используется множество современных материалов, которые отвечают современным стандартам качества. С их помощью можно возвести постройку любой сложности с минимальными усилиями в максимально короткие сроки.

Например, лстк дома под ключ отличаются экономным расходом, поэтому позволяют возвести постройку быстро с низкой стоимостью. Результат прослужит долгие годы, удовлетворяя всем эксплуатационным качествам. Также можно дополнительно использовать материалы для укрепления и повышения эксплуатационных качеств постройки в зависимости от сферы применения.

Особенности

ЛСТК представляет собой применение каркасной технологии. С помощью данной технологии можно возводить промышленные или гражданские постройки любого назначения. Среди преимуществ строительства следует выделить относительно невысокую стоимость, а также простоту реализации проектов любой сложности. Такие конструкции не создают особой нагрузки на фундамент, что снижает затраты на его обустройство.

Также данная технология используется не только для строительства, но и для реконструкции построек. Небольшой вес каждой ЛДСП-плиты превращает процесс сборки каркаса в достаточно простую задачу - с ней сможет справиться небольшая строительная бригада из нескольких человек. Для сборки используется обычный шуруповерт.

На первом этапе важно выбрать индивидуальный проект и программу строительства в зависимости от конкретных требований. Вместе со всеми материалами и чертежами составляется смета. Тщательное планирование позволяет избежать необдуманных трат, оптимизирует строительство и позволяет получить оптимальный результат.

Преимущества строительства

Дома из ЛСТК обладают высокими эксплуатационными качествами. Среди достоинств следует особое внимание обратить на такие:

Энергосбережение. Не требуется использовать дополнительное утепление. Материал обладает достаточно высоким энергосберегающим коэффициентом. При этом плиты не создают нагрузку на фундамент, что подходит для строительства вне зависимости от климатических или других условий.

Безопасность. Данный материал является полностью экологически безопасным, он не вредит окружающей среде или человеческому здоровью. При этом обеспечивается оптимальный микроклимат в помещениях.

Устойчивость к нагрузкам. Материал за счет эластичности и прочности отличается оптимальным уровнем устойчивости к механическим повреждениям и неблагоприятным условиям внешней среды.