Интерактивное телевидение в Киеве: контент под контролем пользователя

В Киеве и Украине некоторые телекоммуникационные компании относительно недавно стали предлагать такую услугу, как интерактивное телевидение (IPTV/OTT). По сути, это продукт, сочетающий широкополосный интернет и цифровое ТВ. А значит, и плюсов для абонентов вдвое больше.





Без спутниковой тарелки и тюнера

Главная особенность интерактивного телевидения ― отсутствие необходимости покупать спутниковую тарелку и тюнер. Цифровой сигнал передается через любой интернет-канал, обеспечивающий высокую пропускную способность. Для подключения к телевизору или монитору достаточно специальной ТВ-приставки и HDMI или S-Video-кабеля. С многофункциональным Smart TV подсоединение можно организовать с помощью Wi-Fi. Однако этот способ эффективен только при стабильном сигнале роутера.

Независимость от интернет-провайдера

Интерактивным телевидением одной телекоммуникационной компании может воспользоваться абонент любого провайдера Украины. Например, «Volia», провайдер Киева, предлагает по подписке пакет Premium с доступом к 150 каналам одновременно с трех экранов. Если вы клиент другого интернет-оператора, то оформить услугу можно при соблюдении определенных условий. Все, что потребуется, ― специальная приставка от компании «Volia». Доступ к пакетам с гаджетов открывается через специальное приложение, в котором вы регистрируетесь и создаете личный кабинет.

Все каналы под контролем пользователя

Интерактивное телевидение ― услуга со множеством преимуществ:

Просмотр любимых телепередач с самого начала в любое время дня, с возможностью перемотать на пропущенный эпизод, поставить на паузу.

Эксклюзивные каналы Cine+.

Отсутствие рекламы.

HD-качество изображения.

Родительский контроль.

Доступ к архиву фильмов и телепередач за последние 7 дней.Одновременный просмотр на нескольких экранах: Smart TV, специальных ТВ-приставках, смартфонах, планшетах, компьютерах и ноутбуках.

На телевизоре также будут доступны приложения радио, погода, проигрыватель файлов с USB.

Несколько способов заказа услуги

Выбирая сотрудничество с оператором «Volia», заказать подключение современного интерактивного телевидения https://volia.com/rus/tv/ можно и в Киеве, и в любом городе Украины, где скорость передачи данных составляет не ниже 10 Мбит/с. Клиенту достаточно оформить заявку на официальном сайте провайдера, позвонить в кол центр или посетить Центр продажи и обслуживания.