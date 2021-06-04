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Интерактивное телевидение в Киеве: контент под контролем пользователя
19:54 04.06.2021 |
В Киеве и Украине некоторые телекоммуникационные компании относительно недавно стали предлагать такую услугу, как интерактивное телевидение (IPTV/OTT). По сути, это продукт, сочетающий широкополосный интернет и цифровое ТВ. А значит, и плюсов для абонентов вдвое больше.
Без спутниковой тарелки и тюнера
Главная особенность интерактивного телевидения ― отсутствие необходимости покупать спутниковую тарелку и тюнер. Цифровой сигнал передается через любой интернет-канал, обеспечивающий высокую пропускную способность. Для подключения к телевизору или монитору достаточно специальной ТВ-приставки и HDMI или S-Video-кабеля. С многофункциональным Smart TV подсоединение можно организовать с помощью Wi-Fi. Однако этот способ эффективен только при стабильном сигнале роутера.
Независимость от интернет-провайдера
Интерактивным телевидением одной телекоммуникационной компании может воспользоваться абонент любого провайдера Украины. Например, «Volia», провайдер Киева, предлагает по подписке пакет Premium с доступом к 150 каналам одновременно с трех экранов. Если вы клиент другого интернет-оператора, то оформить услугу можно при соблюдении определенных условий. Все, что потребуется, ― специальная приставка от компании «Volia». Доступ к пакетам с гаджетов открывается через специальное приложение, в котором вы регистрируетесь и создаете личный кабинет.
Все каналы под контролем пользователя
Интерактивное телевидение ― услуга со множеством преимуществ:
На телевизоре также будут доступны приложения радио, погода, проигрыватель файлов с USB.
Несколько способов заказа услуги
Выбирая сотрудничество с оператором «Volia», заказать подключение современного интерактивного телевидения https://volia.com/rus/tv/ можно и в Киеве, и в любом городе Украины, где скорость передачи данных составляет не ниже 10 Мбит/с. Клиенту достаточно оформить заявку на официальном сайте провайдера, позвонить в кол центр или посетить Центр продажи и обслуживания.
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